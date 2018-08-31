C Днём знаний!

Дорогие ребята, мальчики и девочки!

Уважаемые учителя, родители, бабушки и дедушки!

Сегодня праздничный, веселый и радостный день, один из самых светлых и добрых праздников – День знаний! Вот всего сердца поздравляю вас с началом нового учебного года!

Для первоклассников сегодня день не только радостный, но и волнительный. С букетами цветов мальчишки и девчонки во всех городах и поселках, селах и деревнях нашей Родины идут в первый раз в школу. Сегодня вы увидите свою первую учительницу, познакомитесь с ребятами, с которыми вам предстоит учиться долгие годы вместе. Кто-то из них станет вашими друзьями, а кто-то один – тем единственным человеком, про которого говорят – лучший друг!

Радуются и волнуются родители, отправляя детей в школу, педагоги, которые ждут ребят и для которых открывается новый учебный год, новая страница профессиональной деятельности, школьники, отдохнувшие и набравшиеся сил за лето и успевшие соскучиться по своим одноклассникам и учителям.

Каждый новый день приносит нам новые открытия, новые достижения, новые технологии. И для того, чтобы овладевать ими нам нужны всё новые и новые знания. Поэтому День знаний – это праздник для всех, для каждого человека, которые стремиться жить в ногу со временем, быть на передовых позициях.

От всей души желаю школьникам увлекательного путешествия в мир знаний, учителям, воспитателям и преподавателям – оптимизма и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть каждый новый день приносит вам новые знания, ведет вас к покорению новых вершин, к новым свершениям! С праздником, с Днем знаний!

И.о. заместителя

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

О.В. Балабкина