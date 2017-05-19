Охотничий билет является главным документом охотника. Без него вы не сможете участвовать в охоте и получить лицензию. Кроме того, охота неразрывно связана с использованием огнестрельного оружия, свободная продажа которого в нашей стране запрещена. Для того чтобы получить возможность приобретать, хранить и использовать охотничье оружие, необходимо предварительно получить охотничий билет. Охотничий билет представляет собой удостоверение установленного образца, дающее право любому гражданину Российской Федерации заниматься охотой. Порядок его выдачи оговорен Приказом Министерства при- родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января 2011 г. № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета». Получить охотничий билет единого федерального образца стало значительно проще, чем раньше. В частности, теперь срок действия этого документа не ограничен, он выдается раз и навсегда (если, конечно, не будет аннулирован в установленном законом порядке), нет необходимости его продления. Также теперь не придется подтверждать отсутствие непогашенной судимости, что избавляет охотника от необходимости ходить за справками в органы внутренних дел. Кроме того, отпадает обязанность сдавать экзамен по охотминимуму, теперь достаточно просто ознакомиться с этим сводом правил. Получить охотничий билет можно в течение пяти рабочих дней с момента поступления в уполномоченный орган всех необходимых документов. Выдача охотничьих билетов осуществляется на безвозмездной основе. С появлением портала https://www.gosuslugi.ru получить охотничий билет стало предельно просто. Достаточно лишь быть зарегистрированным на портале. Выбрав на портале услугу «Выдача охотбилетов единого федерального образца», необходимо:

— заполнить электронное заявление (при этом данные, введенные вами при регистрации на портале (серия и номер паспорта, СНИЛС) будут введены в заявление автоматически)

— прикрепить фотографию 3 х 4, — ввести данные старого охотбилета (если имеется)

— выбрать место и время получения документа

Данные документов, указанные в заявлении, будут проверены, и в ваш личный кабинет придет подтверждение брони на посещение территориального органа исполнительной власти. Со- общение придет выбранным вами способом: оповещением в мобильном приложении, по средствам SMS или на электронную почту. Вам нужно будет просто прийти по указанному адресу и забрать охотбилет. Также на портале https://www.gosuslugi.ru есть возможность подать заявление на оформление загранпаспорта, записать ребенка в детский сад, оплатить налоги, проверить наличие штрафов и воспользоваться многими другими услугами.

Министерство и информационных технологий РС (Я).