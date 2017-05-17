В преддверии праздника Победы по всему району поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Петр Александрович Ланцов принимал участие в Советско-Японской войне, служил пехотинцем, награжден медалями. Сегодня ветерану 91 год, но, несмотря на преклонный возраст, он бодр и радушен, а в преддверии праздника Великой Победы с радостью принимает гостей. Поздравить Петра Алексеевича приехал помощник начальника по РЛС ОМВД России по Алданскому району начальник ОРЛС майор внутренней службы Александр Сергеевич Самарский.

Петр Александрович рассказал нам, как проходил обучение в годы второй мировой в ойны, как с 1942 по 1944 годы работал в шахте. После окончания первого курса техникума в 1945 году был призван в ряды Советской Армии, а 8 августа началась война с Японией. Весь его батальон был направлен к местам боевых действий.

В 1948 году Петра Алексеевича демобилизовали, и он смог вернуться к обучению в техникуме, по окончанию которого был направлен на работу в ГОК «Алданслюда» и многие годы посвятил любимому делу. Создал семью, воспитал трех дочерей. У Петра Александровича 8 внуков и 12 правнуков.

В. Соловьева,

ОМВД России по Алданскому району.

Фото предоставлены автором.