Вечером 3 мая в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что на объездной дороге за поселком Ленинским на обочине лежит неизвестный мужчина с телесными повреждениями. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Потерпевший, каретой скорой помощи был доставлен в реанимационное отделение центральной районной больницы. Мужчина, у которого была открытая черепно-мозговая травма и другие множественные телесные повреждения, скончался, не приходя в сознание.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за совершение убийства 29-летний местный житель. Подозреваемый признался в содеянном. Выяснилось, что начиная с раннего утра 3 мая он со своим знакомым употреблял алкогольные напитки. Ему позвонила бывшая супруга. Женщина пожаловалась, что ее знакомый, 28-летний Р., накануне вечером приходил к ней в изрядном подпитии и, пытаясь войти в квартиру, устроил скандал в подъезде — стучал сильно в дверь и громко кричал.

Подозреваемый решил разобраться с приятелем бывшей жены, для этого он вместе со своим знакомым выехал домой к потерпевшему. Во дворе дома злоумышленник, намерения которого были самые серьезные, поднял увесистую деревянную палку. Прямо с порога, непрошеный гость сходу ударил хозяина палкой по голове, а после того как тот упал, на него посыпался град ударов. После подозреваемый вытащил находившегося без сознания потерпевшего на улицу, засунул в машину и отвез на объездную дорогу, где он и был оставлен. Проезжающие по дороге старатели, увидев на обочине мужчину с телесными повреждениями, вызвали скорую помощь и сообщили в дежурную часть полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В. СОЛОВЬЕВА,

ОМВД России

по Алданскому району.