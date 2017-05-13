С приходом весны и наступлением тепла наши водоемы освобождаются от многомесячного ледового покрова. С таянием льда приходит пора для размножения весенне-летних нерестующих видов рыб. Это таймень, ленок, восточно-сибирский хариус, плотва, елец, карась, окунь, щука, ерш и другие. На местах нереста рыбы образуют значительные скопления, и применение сетных орудий лова приводит к массовому уничтожению производителей водных биоресурсов. В результате происходит сокращение численности не только нерестовых популяций, но и общих промысловых запасов.

В этот период действующее природоохранное законодательство устанавливает ограничение на рыболовство. В соответствии с Правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России № 348 от 3.09.2014, установлен запрет на применение сетных орудий лова рыбаками-любителями:

п. 37. Запрещается использование сетных орудий добычи (вылова) в периоды нереста весенне-летних нерестующих рыб: в Алданском районе и административной территории, подчиненной муниципальному образованию «Город Якутск», — с 15 мая по 15 июня;

п. 36. Запрещается добыча (вылов) тайменя, ленка и хариуса в реках с притоками всех порядков и озерах РС (Я) в Анабарском, Оленекском, Булунском, Жиганском, Усть-Янском, Нижнеколымском, Аллаиховском, Абыйском улусах — с 25 мая по 25 июня, в остальных улусах и административной территории, подчинен- ной муниципальному образованию «Город Якутск» — с 20 мая по 20 июня.

Для обеспечения оптимальных условий нереста п. 15.4.7 Правил рыболовства в этот период предусмотрен также запрет на передвижение по руслам нерестовых рек, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных моторных плавсредств, за исключением использования моторных плавсредств для осуществления рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Все эти меры направлены на обеспечение благоприятных условий воспроизводства весенненерестующих видов рыб и сохранению их промысловых запасов. Лов рыбы удочками и спиннингами в период месячника, кроме тайменя, ленка и хариуса, не возбраняется, после 20 июня вылов этих видов рыб без путевок (лицензий) удочками и спиннингами разрешен (с соблюдением действующих правил рыболовства).

После прохождения месячника сетевой лов рыбы на территориях Алданского, Амгинского, Нерюнгринского, Усть-Майского районов так же запрещен всем, кроме представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и их общин в соответствии с п. 51а Правил рыболовства, имеющих на руках вкладыш установленного образца, ведущих в тайге традиционный образ жизни на маршрутах кочевий, временных стоянках и промежуточных базах. При этом для удовлетворения личных нужд на одного гражданина КМНС положено: на реке и озере применение одной ставной сети либо одной сплавной сети, размеры и оснастка которых не должны превышать установленный стандарт действующих Правил рыболовства, п. 55. В периоды месячников использование сетных орудий лова гражданам КМНС также запрещено. Остальным гражданам для осуществления любительского и спортивного рыболовства рыбалка сетями запрещена из-за отсутствия арендаторов (ИП, юридических лиц), закрепленных за рыбопромысловыми участками, с последующим правом распространения ими рыбакам-любителям путевок (лицензий) на вылов рыбы. Такое положение сохранится до тех пор, пока не будет одобрен и вступит в силу ФЗ «О любительском и спортивном рыболовстве» и рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного рыболовства не будут выставлены на конкурс. Данный закон в дальнейшем позволит подойти к решению остро стоящих вопросов по разработке типовых и бассейновых правил любительского и спортивного рыболовства, а также государственному регулированию оборота и использования на водоемах орудий лова, применение которых влечет массовую гибель водных биоресурсов.

Напоминаем, что при осуществлении рыболовства, находясь на водоемах, рыбаки обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, относящиеся к КМНС — вкладыш, при управлении маломерным судном на руках необходимо иметь удостоверение на управление маломерным судном и судовой билет.

Во избежание недоразумений, а также испорченных рыбалки и отдыха на водоемах, неукоснительно просим соблюдать вышеуказанные правила рыболовства, не засорять акваторию бытовыми и другими отходами, в водоохранных зонах не про- изводить мойку и заправку автомототранспорта. С целью сохранения водных биологических ресурсов для будущего поколения, надеемся на увеличение количества добросовестных рыбаков, которые при осуществлении лова не используют запрещенные орудия и приучают к соблюдению этих традиций юных рыболовов-любителей.

Желаем всем приятного отдыха на водоемах и удачного клева.

Среднеленский межрайонный отдел рыбоохраны.