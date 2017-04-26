Школе № 4 п. Нижний Куранах исполняется 70 лет.

Нижнекуранахская средняя школа является одним из старейших учебных заведений Алданского района. История ее неразрывно связана с развитием золотодобычи на Алдане, открытием Куранахского золоторудного месторождения и золотоизвлекательной фабрики. Основана школа была в 1946-1947 учебном году, и первые два года давала лишь начальное образование, став семилетней лишь в 1948 году, а с 1953 года была реорганизована в среднюю. Располагалась она на прииске Нижний Куранах по улице Шахтерской, 88. Первой заведующей нижнекуранахской семилетней школой была Татьяна Петровна Бибикова, которая проработала в этой должности с 1946 по октябрь 1948 года. Затем была преподавателем русского языка этой школы.

Из-за отсутствия столовой, спортивного и актового залов занятия в 1965 году проходили в трех зданиях. Спортивные секции, танцевальный кружок, внеклассные мероприятия организовывали в коридоре одноэтажки, а гимнастика преподавалась в спортивном зале школы поселка Верхний Кур анах. В 1968 году было построено и введено в эксплуатацию трехэтажное здание школы общей площадью 2292,64 кв. м. Оно порадовало учащихся большим спортивным залом, столовой, летней спортивной площадкой, актовым залом и просторными светлыми классами. К 50-летию Октябрьской революции вокруг здания и спортплощадки были высажены деревья, заложены два сквера, а в 1988 году в школе появился пристрой площадью 1657,4 кв. м. В этом здании школа № 4 располагается и по сей день.

На протяжении семидесяти лет работы школы директорами были Георгий Петрович Фролов (1948-1949 гг.), Прасковья Ивановна Булат (1949-1950 гг.), Полина Федоровна Кощеева-Низамова (1950-1953 гг.), Мария Васильевна Осипенко (1953-1954 гг.), Михаил Александрович Кузнецов (1954-1958 гг.), Игорь Ильич Кузаков (1958-1964 гг.), отличник народного просвещения Екатерина Тимофеевна Потехина (1964-1984), Мария Ивановна Соболева (1984-1991 гг.), Александр Федорович Безукладнов (1991-1994 гг.). 22 года, с 1994-го по 2016-й, директором школы была Наталья Дмитриевна Ярославцева, она, к слову,награждена медалью «Лучший директор школы». С августа 2016 года руководит коллективом Лена Викторовна Мухина. Ее заместителем по учебной работе является А. В. Тереховская, по воспитательной работе — Н. Л. Пономаренко-Сколотяная, по методической — А. В. Пыленок.

Из воспоминаний выпускника школы, ныне главы МО «Поселок Нижний Куранах» Е. Е. Потапова: «Самый главный человек в школьной жизни — это первый учитель. Ларису Филипповну Захарову, добрейшего человека, преподававшего нам самые первые науки, мы не забудем никогда. Директор у нас была очень строгая, обычно мы ее старались избегать. От одного взгляда Марии Ивановны Соболевой мурашки бежали по коже. Но больше всего мы боялись (а значит, уважали) учителя физики — Василия Тихоновича Подкуйченко. На его уроках было так тихо, что можно было услышать весеннюю капель на улице и вздохи соседа по парте. Вспоминаю Марию Захаровну Зелепукину, учителя русского языка и литературы. Сколько сил она отдала, стараясь научить правильно писать и любить прекрасное! Классным руководителем нашего бесшабашного 10-го «А» была еще совсем молодая учительница математики Разия Сафаровна Улыбина. Раиса Никаноровна Андрющенко преподавала у нас английский язык. Ох, и пришлось же попотеть нам на этих уроках! Учитель труда Иван Никитич Радаев — любимый педагог всех детей. И первоклассный физрук — Сергей Андреевич Чупров, именно он научил нас не сдаваться, рваться к победе и побеждать!».

В школе сегодня — 20 классных комнат, два спортзала, столовая, библиотека, актовый зал, компьютерный класс, медиацентр, специализированные кабинеты химии, физики, технологии, ОБЖ, есть танцевальный зал и мастерские. По крупицам создается музей истории школы и поселка, работают медицинский и массажный кабинеты. Ведется активное сотрудничество с российскими центрами обучения, дистанционного образования. Создан «горный» класс.

На протяжении многих лет в школе работает «Научное общество учащихся». Юные исследователи занимаются опытно-экспериментальной работой, защищают свои проекты на научно-практических конференциях различного уровня, завоевывая звания и награды.

Действуют кружки по интересам: разновозрастная танцевальная группа «Радуга», вокальная группа «Веселая компания», кружок робототехники и многое другое. В 2005 году в школе создан пресс-центр. Выпускаемая им газета «Школьный меридиан» постоянно принимает участие в конкурсах школьных печатных изданий и не остается без наград.

Главное достояние школы — педагогический коллектив высококлассных специалистов-профессионалов, среди которых в первую очередь те, кто сохраняет верность профессии и школе на протяжении нескольких десятков лет: Л. П. Глухова, С. В. Калякина, С. А. Чупров, Л. Г. Игнатенко, В. П. Колупаева, Л. В. Черноусова, А. В. Пыленок. В школе работают 40 педагогов, 24 из которых — ее выпускники. Десять учителей удостоены звания «Отличник образования Республики Саха (Якутия)». В школе преподают заслуженные учителя Якутии и России, почетные педагогические работники Российской Федерации, обладатели высоких званий «Учитель учителей», «Лучший учитель России», «Надежда Якутии». Сплоченный педагогический коллектив — условие успешного обучения и развития учеников, высоких результатов работы, изучения и реализации прогрессивных инноваций, технологий, методов.

Основным условием жизнестойкости школы являются традиции, которых за 70 лет сложилось немало. Активное участие учащихся, учителей, родителей в традиционных праздниках, методических, общепедагогических мероприятиях, спортивных соревнованиях способствует формированию корпоративного духа, помогает созданию благоприятного социально-психологического климата, становлению коллектива. Школа является хранительницей бесценного педагогического опыта, накопленного прекрасными учителями за всю ее историю. В нашей школе есть замечательные династии педагогов: Глуховых, Людмила Павловна и Ирина Алексеевна (Греку); Пономаренко, Наталья Леонидовна и Наталья Сергеевна; Ярославцевых, Ирина Валерьевна (Малина) и Наталья Дмитриевна.

Школа с оптимизмом смотрит в будущее! Ее коллектив является инициатором и активным участником многих социальных и благотворительных акций и проектов0, неоднократно становился победителем в конкурсах грантов и проектов («Полюс Золото — CAF», «Возрождение куранахской лыжни», «Школьный стадион» и других). В 2009 году школа № 4 получила звание «Школа года». Ученики ежегодно пополняют копилку школы своими личными достижениями, участвуя и побеждая в районных, региональных, российских и международных конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях. На протяжении 15 лет наши спортсмены доказывают, что могут стоять на высшей ступени пьедестала!

Самое главное в школе — ее душа. Это тот самый дух, который формируется коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. Ему всегда девять или одиннадцать лет — ровно столько, сколько проходит времени для учеников от первого до последнего школьного звонка. И мы знаем, что нашу школу ждет замечательное, интересное, творческое будущее!

Коллектив школы № 4.