Недавно всю страну облетела добрая весть о том, что уроженец Нижнего Куранаха Алексей Шахов, тренер Алданской ДЮСШ и СОК «Металлург» АО «Алданзолото» ГРК», стал чемпионом Дальнего Востока по смешанным единоборствам. Еще пятеро представителей Якутии заняли призовые места на соревнованиях, которые в первой декаде апреля проходили на Камчатке.

На ринге спорткомплекса «Звездный» в восьми весовых категориях сразились 37 сильнейших бойцов из Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). В составе сборной республики выступали десять спортсменов, шестерым из них удалось завоевать медали. А. Шахов в категории до 93 кг выступил триумфально. «Алексей досрочно выиграл во всех своих боях. Первый противник был повержен удушающим приемом, а в финале он на седьмой секунде нокаутировал местного бойца. В итоге не только завоевал титул победителя, но и получил право участвовать на чемпионате России», – рассказал президент Федерации современного панкратиона Иван Охлопков.

Еще один наш земляк, коллега, помощник машиниста экскаватора рудника «Куранах» АО «Алданзолото» ГРК» Артем Авраменко в среднем весе удостоился бронзовой медали чемпионата Дальнего Востока, тем самым заработав путевку на Кубок России.

Коллектив горнорудной компании от души поздравил победителей, управляющий директор предприятиявстретился со спортсменами, чтобы пожелать им новых успехов и просто поговорить обо всем, что волнует.

Ребятам еще развиваться и развиваться — подходящие возраст, физические возможности и, что немаловажно, есть поддержка крупного, надежного предприятия. АО «Алданзолото» ГРК» помогает во многом — замене оконных рам, усовершенствовании системы вентиляции в клубе, где тренируются и опытные боксеры, и начинающие спортсмены, в организации поездок на чемпионаты, в этот раз на Дальний Восток. Не случайно победители пришли в ГРК с завоеванными кубками, ведь в их достижениях есть заслуга родного предприятия. Чемпионы обратились к руководству с большой благодарностью, пообещали и впредь быть верными спорту, воспитывать любовь к нему у подрастающего поколения.