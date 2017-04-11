11 апреля в Алдане, в политехникуме, проходит межрегиональный форум золотопромышленников «ЗОЛОТО ЯКУТИИ. СОВРЕМЕННОСТЬ И ПУТИ РАЗВИТИЯ». Это мероприятие высокого уровня собрало представителей отрасли не только всей р еспублики, но и России. Собравшихся от души приветствовал глава района Поздняков Северин Николаевич.

Модераторы форума президент торгово-промышленной палаты РС (Я) Членов Владимир Михайлович и генеральный директор корпорации развития Южной Якутии Брук Михаил Львович с первых слов задали деловой тон, поскольку у золотодобытчиков достаточно много непростых вопросов, несмотря на явный рост производства.

В обсуждении общих тем приняли участие вице-спикер Парламента РС (Я) Балабкина Ольга Валерьевна, руководители ведущих предприятий отрасли – управляющий директор АО «Алданзолото» ГРК» Носков Алексей Петрович, генеральный директор «Селигдара» Татаринов Сергей Михайлович и другие.

Отличным украшением форума стало выступление Государственного концертного оркестра Якутии. А главным результатом – плодотворное общение и резолюция, включившая все, что волнует золотопромышленников страны. Это и законодательная база, поддержка государства, и геологоразведка, и кадровая политика.