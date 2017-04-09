Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта приглашает гостей и жителей г. Алдана поддержать спортсменов во время проведения VIII этапа Кубка РС (Я) по лыжным гонкам среди школьников и взрослых. Соревнования пройдут с 7 по 10 апреля. Почетными гостями лыжных баталий будут трехкратный чемпион мира Никита Крюков, тренер спринтерской сборной РФ по лыжным гонкам Юрий Каминский и тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов.

В программе соревнований:

9 апреля — масс-старт (свободный стиль),

10 апреля — эстафетные гонки.

Также с 13 по 16 апреля состоятся финальные соревнования Кубка РС (Я) и Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди школьников и взрослых на призы заслуженного тренера России Николая Николаевича Буслаева.

Организаторы обещают, что спасать гостей спортивного праздника от холода будут горячим чаем со сладостями.

Никита Крюков прибывает в Алдан на закрытие лыжного сезона из Якутска, где 6 апреля участвовал в командных спринтерских соревнованиях «Гонка звезд». На старт в столице республики вышли сильнейшие лыжники Якутии. За победу в «Гонке звезд» боролись двенадцать пар, составленные из опытных мастеров и талантливых юношей, в том числе двое ребят, представляющих наш район, — Никита Веретельников и Иван Пальцев.

Наш корр.