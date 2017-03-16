Как и зачем? просмотров 652 Редактор 16.03.2017 В работе, Экология в опасности. комментария 2 Висит на дереве по ул. Мегино-Кангаласской в Алдане пакет с мусором. Два вопроса: как и зачем? Алдан, мусор, пакет Похожие записи Свалка в центре города Вопрос о теплосчетчиках будет решен в суде Объявляем новый конкурс: «Селфи по-алдански!» Успех юных «Бизнес-леди» Вежливость на дорогах хромает … и находчивый гражданин
неужели в Алдане больше нет ни каких интересных событий, кроме как о пакете с мусором на дереве?? ну и журналсты
Вообще-то, если посмотреть ниже, то увидите мусорные баки. Жаль сфотографировали не полную картину. А пакет мог кинуть неудачно любой жилец, или при погрузке мусора в мусоровоз могло ветром сдуть на ветку.