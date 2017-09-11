Год назад якутские медики впервые в истории республиканского здравоохранения выполнили трансплантацию кадаверной печени, почек и роговицы. Прооперированные пациенты ведут сегодня полноценную жизнь. Оперативное лечение необратимых поражений печени, почек и роговицы сегодня поставлено на поток. На днях совершен очередной этап – выполнен донорский этап трансплантации трупного сердца. Специалисты сообщили, что нуждающихся в пересадке кадаверного сердца тяжелобольных в республике много. На сегодняшний день составлен реестр больных с необратимым поражением сердца. Десять пациентов дали свое согласие на спасительную операцию в условиях Национального центра медицины.