Задачи конкурса

  • Воспитание бережного отношения к природе, формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой;
  • Формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных уголков природы;
  • Привлечение внимания общества к проблемам особо охраняемых природных территорий Российской Федерации с помощью художественных средств фотографии;
  • Предоставление возможности участникам фотоконкурса реализовать свои творческие способности;
  • Поощрение  профессиональных  фотографов и любителей, освещающих вопросы взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения природного разнообразия.

Общие положения

  • Конкурсная комиссия формируется из представителей ПАО «Селигдар»;
  • В фотоконкурсе могут принять участие фотокорреспонденты, фотографы, любители, проживающие в г. Алдан;
  • Участие в фотоконкурсе бесплатное. Конкурсант может принять участие как в одной, так и во всех номинациях фотоконкурса;
  • Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном сайте Минприроды России и в средствах массовой информации;

Номинации конкурса

  • «Чарующая красота» — редкие и уникальные природные явления.
  • «Непознанная Якутия » — уникальные и труднодоступные места на карте.
  • «Лицом к лицу» — раскрытие позитивного опыта взаимодействия человека и природы.
  • «Тропой экотуриста» — маршруты, путешествия, экскурсии.
  • «Навсегда в истории» — исчезающие и недавно исчезнувшие природные объекты.
  • «Природа Якутии » — разнообразие флоры и фауны.

Критерии конкурсного отбора.

  • Соответствие замысла и воплощения фотоработы рубрике конкурса
  • Художественная выразительность
  • Технический уровень
  • Сложность условий, в которых была создана работа
  • Уникальность момента, отображенного в работе

Требования к представляемым материалам

  • Фотографии (серии фотографий) могут быть представлены в электронном и/или печатном виде.
  • Минимальный размер фотографии в электронном виде не менее — 20х30 см при разрешении 300dpi, файл размером не менее 300 кб и не более 10 мб. Допускается минимальная обработка изображения в программах типа Photoshop.
  • Печатный размер фотографии от 20х30 см и больше.

Порядок представления материалов  на конкурс

  • На фотоконкурс  представляются фотографии (серии фотографий), сделанные в любой период времени, при условии, что они были сделаны самим участником, вне зависимости от того, публиковались ли они где-то ранее и участвовали ли в конкурсах и мероприятиях.
  • Срок представления конкурсных работ с 08 сентября 2017 года до 25 октября  2017 года. Фотографии принимаются по адресу: РС (Я) г. Алдан ул. 26 Пикет 12 (Приемная)
  • Количество представляемых одним автором фотографий или серий фотографий по избранной номинации — не более трёх.
  • Конкурсные работы  в электронном виде необходимо направлять по адресу: pr@seligdar.ru

Подведение итогов Конкурса

  • Подведение итогов конкурса и публикация результатов состоится 5 ноября 2017 г.
  • В каждой тематической номинации определяются три лучших работы, авторы которых награждаются дипломами и ценными призами.

Всем авторам, приславшим свои работы, на e-mail будут высланы именные Сертификаты Участников Конкурса в электронном виде.