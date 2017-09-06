ПАО «Селигдар». Положение о фотоконкурсе «В гармонии с природой»просмотров 67
Задачи конкурса
- Воспитание бережного отношения к природе, формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой;
- Формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных уголков природы;
- Привлечение внимания общества к проблемам особо охраняемых природных территорий Российской Федерации с помощью художественных средств фотографии;
- Предоставление возможности участникам фотоконкурса реализовать свои творческие способности;
- Поощрение профессиональных фотографов и любителей, освещающих вопросы взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения природного разнообразия.
Общие положения
- Конкурсная комиссия формируется из представителей ПАО «Селигдар»;
- В фотоконкурсе могут принять участие фотокорреспонденты, фотографы, любители, проживающие в г. Алдан;
- Участие в фотоконкурсе бесплатное. Конкурсант может принять участие как в одной, так и во всех номинациях фотоконкурса;
- Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном сайте Минприроды России и в средствах массовой информации;
Номинации конкурса
- «Чарующая красота» — редкие и уникальные природные явления.
- «Непознанная Якутия » — уникальные и труднодоступные места на карте.
- «Лицом к лицу» — раскрытие позитивного опыта взаимодействия человека и природы.
- «Тропой экотуриста» — маршруты, путешествия, экскурсии.
- «Навсегда в истории» — исчезающие и недавно исчезнувшие природные объекты.
- «Природа Якутии » — разнообразие флоры и фауны.
Критерии конкурсного отбора.
- Соответствие замысла и воплощения фотоработы рубрике конкурса
- Художественная выразительность
- Технический уровень
- Сложность условий, в которых была создана работа
- Уникальность момента, отображенного в работе
Требования к представляемым материалам
- Фотографии (серии фотографий) могут быть представлены в электронном и/или печатном виде.
- Минимальный размер фотографии в электронном виде не менее — 20х30 см при разрешении 300dpi, файл размером не менее 300 кб и не более 10 мб. Допускается минимальная обработка изображения в программах типа Photoshop.
- Печатный размер фотографии от 20х30 см и больше.
Порядок представления материалов на конкурс
- На фотоконкурс представляются фотографии (серии фотографий), сделанные в любой период времени, при условии, что они были сделаны самим участником, вне зависимости от того, публиковались ли они где-то ранее и участвовали ли в конкурсах и мероприятиях.
- Срок представления конкурсных работ с 08 сентября 2017 года до 25 октября 2017 года. Фотографии принимаются по адресу: РС (Я) г. Алдан ул. 26 Пикет 12 (Приемная)
- Количество представляемых одним автором фотографий или серий фотографий по избранной номинации — не более трёх.
- Конкурсные работы в электронном виде необходимо направлять по адресу: pr@seligdar.ru
Подведение итогов Конкурса
- Подведение итогов конкурса и публикация результатов состоится 5 ноября 2017 г.
- В каждой тематической номинации определяются три лучших работы, авторы которых награждаются дипломами и ценными призами.
Всем авторам, приславшим свои работы, на e-mail будут высланы именные Сертификаты Участников Конкурса в электронном виде.
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