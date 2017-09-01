Ярмарочные зарисовки по-алдански

К нам сюда, скорее, просим!

Подходи, честной народ!

Веселиться начинайте!

Всех нас ярмарка зовет!

Валерий Павлович Гаврилкин – пасечник со стажем и выдумкой. В придачу к тягучему темно-янтарному лакомству довольный покупатель получит сборник кулинарных рецептов и полюбуется на необычную презентацию, которую участник ярмарки из Амурской области устроил весьма оригинально: стихотворение Самуила Маршака «Дом, который построил Джек» переделал на собственный лад. Главным героем стал, конечно же, все тот же мед…

Все, чем богаты огороды на исходе лета, представили активистки алданского Совета пенсионеров. Манят своей свежестью и красотой домашние картофель, свекла, кабачки, тыквы, перцы, редис. Зеленеют пучки салата и петрушки, побеги молодого сочного горошка.

Руководитель кружка «Нам возраст делу не помеха» Елена Сергеевна Береснева впервые участвует в традиционном мероприятии с такой экспозицией. Необычные «живые камни», которыми не на шутку увлеклась мастерица, помогут любителям растений разнообразить интерьер, сделать свое жилище особенным и неповторимым.

На ярмарке есть шанс основательно утеплиться: шапочки, платочки, носки и варежки выполнены не только качественно, но и с душой.

Жительница Нижнего Куранаха Ираида Николаевна Аксенова с успехом реализует наисвежайшую молочную продукцию со своего подворья. Налетай! Разбирай! Хочешь – в готовом виде поедай маслице да сметанку, лакомься сливками и молочком парным домашним. А хочешь – воздушную запеканку или ароматные творожники из экологически чистых продуктов приготовь!

Постоянная читательница и внештатный корреспондент «АР» Валентина Александровна Кузьминова демонстрирует композиции из сухоцветов, вышитые картины, изделия из текстиля.

Алданский Центр семейного устройства. Кораблик из дыньки, перцев, редиса, винограда, съедобный «розовый букет», композиция из мастерски вырезанных овощей…

Улыбчивые красавицы в ярких передниках вырастили диковинные плоды в теплице детского сада «Снежинка». Необычной формы помидоры и фиолетовая морковь в паре с одноименным оранжевым корнеплодом под названием «Полярная клюква» претендуют на бесспорное лидерство.

Постоянная читательница и внештатный корреспондент «АР» Валентина Александровна Кузьминова демонстрирует композиции из сухоцветов, вышитые картины, изделия из текстиля.

Ирина ДЕНИСОВА.

Фото автора.