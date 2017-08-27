Всегда улыбчивая и гостеприимная, с девичьим задором и искоркой в глазах, а ведь в какое трудное время пришлось жить замечательной и невероятно оптимистичной женщине! 90 лет исполнилось замечательному человеку, ветерану трудового фронта, жительнице поселка Нижний Куранах Варваре Степановне Билюшовой.

В конце 1939 года из села Оймур Кабанского района Бурятии родители Варвары Степановны приехали в далекую Якутию на заработки. «Отсюда отца призвали на войну, остались одни – мама, сестра и я, – вспоминает Варвара Степановна, – трудное было время. После седьмого класса пришлось идти работать и ухаживать за мамой-инвалидом, присматривать за сестрой. Но ничего, выстояли, выжили», – с оптимизмом говорит Варвара Степановна.

С тех пор минуло много лет, после неудачного замужества Варвара Степановна осталась одна с двумя детьми на руках. В маленьком домике по улице Магистральной ютились на девяти квадратных метрах. На окнах не было стекол, их занавешивали тряпками, двери – одеялом. Работать приходилось по восемнадцать часов, ведь нужно было поднимать двоих мальчишек, нелегкое это было время. Она сумела воспитать их достойными гражданами, дать каждому высшее образование.

Более пятидесяти лет трудового стажа у Варвары Степановны, ее молодые годы были отданы дражному флоту, затем эту эстафетную палочку подхватил и старший сын Анатолий, который более тридцати пяти лет посвятил благородной профессии. Он так и остался жить рядом с мамой в Нижнем Куранахе, здесь сейчас работают его дети, а теперь уже и внуки – правнуки Варвары Степановны. Можно сказать, большая семейная династия.

Младший Владимир после окончания Якутского государственного университета поехал в Москву, где окончил аспирантуру, в 1985 году защитил диссертацию. Судьба закинула Владимира далеко за пределы Якутии, женился и остался в Запорожье, всю свою жизнь он отдал научной деятельности, преподавал в университете, затем в девяностые пришлось открыть аудиторскую фирму, и до сих пор продолжает работать.

Сегодня у Варвары Степановны четверо внуков и восемь правнуков, это богатая и счастливая бабушка и прабабушка, она окружена любовью родных и близких ей людей. «У меня была цель дожить до девяноста лет, – говорит Варвара Степановна. – Да я и внукам, и правнукам обещала и слово сдержала». Но на этом ее цели не закончились, ведь у нее еще правнучка Анюточка, так она ласково ее называет, которую замуж выдать нужно. В общем, до нового рубежа – ста лет, можно сказать, рукой подать.

Общаясь с Варварой Степановной, ощущаешь, сколько оптимизма, жизнерадостности в этом замечательном человеке, сколько душевной теплоты и ласки. И все это заложено в ее детях, внуках и правнуках – это большая дружная семья служит примером для подражания.

В юбилейный день рождения Варвара Степановна Билюшова получила поздравления и подарки не только от родных и близких, но и от главы администрации МО «Поселок Нижний Куранах» Е. Е. Потапова, который поздравил именинницу и поблагодарил за неоценимый вклад в развитие родного поселка. Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) О. В. Балабкина благодарственным письмом выразила признательность Варваре Степановне за вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия). От Президента РФ В. В. Путина и Главы РС (Я) Е. А. Борисова, а также от себя лично поздравления и огромный букет цветов преподнес руководитель Управления социальной защиты населения и труда по Алданскому району В. В. Мазурок, поздравил Варвару Степановну и пожелал долгих лет жизни председатель Совета ветеранов ВОВ поселка Нижний Куранах И. Н. Радаев.

Дорогая Варвара Степановна! Мы искренне поздравляем Вас с этой замечательной датой.

Пусть в Вашем доме всегда будет мир и покой, пусть родные и близкие всегда окружают Вас заботой и любовью, пусть все задуманное Вами обязательно осуществится. Удачи Вам, здоровья, а главное – достичь всех поставленных целей. С юбилеем!

Н. Добротчеева,

специалист администрации

МО «Поселок Нижний Куранах».

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