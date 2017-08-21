Алексей Носков, управляющий директор АО «Алданзолото» ГРК»: «2017 год юбилейный для рудника «Куранах», а значит для всего АО «Алданзолото» ГРК». Шестьдесят лет назад открылась новая яркая страница истории золотодобычи — 1957 год стал поворотным для золотодобывающей промышленности Якутии. Открытие рудного золота Нижнего Куранаха стало настолько важным событием, что его назвали «вторым рождением Алдана».

Месторождения золотоносной руды Куранахского поля вошли в историю как уникальные, за прошедшие годы из их недр добыто более 140 млн тонн руды и более 350 тонн металла.И сегодня здесь успешно ведутся работы благодаря инженерным решениям, применению новой современной техники. Достигнув 60-летия, рудник «Куранах» демонстрирует рекордные производственные показатели. Уверен, что впереди у этого важнейшего подразделения горнорудной компании многие годы эффективной работы, реализация проектов, благодаря которым удастся достичь новых подъемов производства.

Какими бы не были горно-геологические условия, а они сегодня непростые из-за длительной отработки месторождений, профессионалы, которыми славится наше предприятие, принимают верные решения, двигая вперед производство.Коллективу рудника присущи лучшие качества, необходимые на горнодобывающем предприятии – глубокое знание своего дела, стремление достигать лучших результатов. И это приносит хорошие результаты, позволяет планировать на десятилетия вперед. Желаю в дальнейшем сохранить и преумножить достигнутое! Руднику «Куранах» — долголетия и процветания, коллективу — трудовой гордости от своих побед, новых высот в любимом деле!».