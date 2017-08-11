В этом доме по улице Старательской в Алдане семья Татьяны с двумя малолетними детьми живет около десяти лет, с 2009 года она пишет жалобы во все инстанции на неудовлетворительное санитарное состояние канализационного колодца, расположенного выше ее дома. Он стал поводом для беспокойства женщины, переживающей о здоровье своих малышей, о чем она писала в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора, ООО «ГКО», администрацию МО «Город Алдан», прокуратуру Алданского района. В результате наличие зловонной течи было объяснено весенними талыми водами.

В 2011 году Татьяна даже принимала участие в анти-конкурсе «Самый грязный», объявленном нашей редакцией, где описала свою проблему и приложила фото. Письмо было опубликовано, но ожидаемой реакции не последовало. Тем временем канализационные стоки продолжали бежать по улице, наполняя специфическим «ароматом» воздух. Разрушался не только асфальт, под угрозой находилось здоровье людей, детей, которые на своей обуви могли принести домой инфекционные бактерии.

Уже в этом году женщина вновь обратилась в прокуратуру Алданского района по факту ненадлежащего содержания канализационных сетей. Оттуда поступил ответ, что вопросы, поставленные в обращении, относятся к компетенции АО «ТЭС», куда, в соответствии с ведомственной инструкцией о порядке рассмотрения обращений граждан, перенаправлено письмо Татьяны. Этим же документом АО «ТЭС» предписано уведомить заявителя о результатах рассмотрения в установленный законом срок.

Так совпало, что именно в это время ей на глаза попалось объявление о создании в соцсети «Фейсбук» группы «Наш район — Алданский», целью которой было «обеспечение установления прямого диалога с властью, оперативное устранение недостатков в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и т. д., а также информирование членов группы об общественно значимых событиях и мероприятиях». Татьяна написала и туда, тем более что правила напрямую призывали к этому: «1) В этой группе вы можете публиковать сообщения об устранении каких-либо проблем, с возможностью приложить фотографии и аудио- и видеоматериалы: — в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов…». Срок рассмотрения обращений граждан ограничен 10 рабочими днями.

Не может не радовать тот факт, что чиновники берут на вооружение новые формы взаимодействия с населением, используя современные технологии, готовы реагировать на сигналы жителей.

Как рассказал нам начальник отдела организации деятельности администрации МО «Алданский район» И. А. Павлов, группа в соцсети «Фейсбук» была создана во исполнение указания Администрации Главы и Правительства РС (Я) о создании подобных групп в мессенджерах, однако, правовая база, методические рекомендации по вопросам взаимодействия с населением в такой форме на стадии разработки. Возможно, поэтому в правилах группы появился пункт № 7: «в случае игнорирования ваших сообщений и отсутствия ответа в установленные сроки, вы можете обратиться к Федотову Семену Иннокентьевичу, раб.тел. 8 (4112) 50-82-29», который является заместителем руководителя управления по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Главы и Правительства РС (Я).

Президент Российской Федерации В. В. Путин на форуме ОНФ в Ставрополе в прошлом году прямо указал, что «сложностей сейчас немало, но они не могут быть индульгенцией для безразличного отношения к нуждам людей». Президент постоянно привлекает внимание представителей власти всех уровней к благоустройству: «Люди живут не в абстрактных регионах, а в конкретных населенных пунктах. Наша общая задача — сделать все, чтобы им было жить там комфортно».

Тем временем десять дней, оговоренные правилами для дачи ответа, истекли, и Татьяна, следуя рекомендациям в группе, позвонила С. И. Федотову. Он внимательно и заинтересованно выслушал женщину, зарегистрировал ее обращение и пообещал всемерную помощь.

А пока Татьяна с семьей выехала в отпуск с надеждой, что по возвращении у нее уже не будет повода обращаться к высоким начальникам для решения коммунальных проблем.

Елена Ивкина.

Фото автора и

Т. Забелиной.