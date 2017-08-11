4 августа в Алдане прошла добровольческая акция «Я за чистый город», посвященная Году экологии в России.

Маршрут следования колонны был проложен от администрации г. Алдана, через улицу Ленина, городской сквер, улицу 10 лет Якутии, Парк чекистов и переулок Дорожный до Радио-Горы. В процессе следования по маршруту участники акции собрали большое количество мусора, приняли участие в покраске конструкции «Люби свой город».

В акции приняли участие: социальное управление МО «Алданский район», админисрация района, филиал ГБУ РС (Я) «ЦСППСиМ», волонтерские объединения и некоммерческие организации. Надеемся, что эта акция станет ежегодной и привлечет внимание к проблеме загрязнения нашего любимого города и района.