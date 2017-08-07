День ото дня Алдан становится все краше, привлекательнее и комфортнее для жизни, что все чаще отмечают как жители, так и гости города. Приводятся в порядок дороги и придомовые территории, как грибы после дождя появляются новостройки, радующие глаз современными технологиями, оборудуются скверы и детские площадки. С утра до позднего вечера не прекращаются ремонтные работы, как на частных территориях, так и на объектах социального назначения. Один из примеров тому – ремонт алданской городской поликлиники по улице Слепнева, 59.

В прошлом году ремонтировалось здание детской консультации, сегодня пришла очередь обновить лечебное учреждение для взрослых пациентов. В течение двух недель на этом важном социальном объекте ведется реконструкция регистратуры – начального и очень важного пункта общения между больными и медицинскими работниками. Ее помещение приводится в соответствие с современными технологиями, уже внедренными в ведущих лечебных учреждениях столицы республики, города Якутска. По задумке главного врача алданской больницы И. С. Иванова регистратура заметно расширится, будет оборудована удобной стойкой, стендами с электронным расписанием приема медицинских специалистов и мониторами, на которых будет транслироваться социальная реклама. Планируется создать удобную и доступную систему навигации по лабиринтам поликлиники, учитывающую нужды слабовидящих посетителей. В перспективе – внедрение электронной очереди, подобной системе обслуживания клиентов в банковских учреждениях.

Большим минусом планировки этого лечебного учреждения, как отмечают многие ее посетители, являются узкие коридоры и отсутствие просторных холлов. Реконструкция регистратуры и новая система навигации позволят уменьшить столпотворение и помогут каждому найти без особых хлопот нужный кабинет медицинского специалиста.

Наряду с работами в регистратуре, проводится капитальный ремонт кровли, оборудуется вход в поликлинику со стороны торца здания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства инвалидов запланировано расширить дверные проемы, установить комфортный пандус. Также предусмотрена специальная туалетная комната для этой категории граждан. Капитально отремонтирован будет и коридор, находящийся справа от регистратуры, включая лестничный пролет, ведущий в помещение дневного стационара поликлиники.

Сейчас идут черновые работы, но не за горой и косметические. В процессе разработки окончательный вид, стиль и цветовая гамма обновленного помещения, а также его обустройство новенькой мягкой мебелью. К концу августа не только пациенты лечебного учреждения, но и просто любознательные жители смогут оценить перепланировку одного из самых важных лечебных учреждений района.

Реконструкция поликлиники проводится за счет средств, выделенных республикой по целевой программе в размере 6 миллионов рублей, и 1 миллиона 200 тысяч рублей из собственных ресурсов АЦРБ. «Я уверен, все получится, как задумано», — говорит И. С. Иванов, добавляя, что в следующем году планируется отремонтировать приемное отделение больницы, причем главный врач оптимистично заверяет, что можно будет твердо рассчитывать на собственные средства.

Ирина АНАНЬЕВА,

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