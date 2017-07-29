Прокуратурой Алданского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Алданского района, совершившего кражу детского велосипеда стоимостью 19900 рублей, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что в начале июня 2017 года обвиняемый, возвращаясь домой после очередного неудачного поиска работы, увидел на крыльце торгово-развлекательного комплекса велосипед, как в последствии выяснилось, оставленный без присмотра 12-летней девочкой. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, обвиняемый похитил велосипед и по приходу домой подарил его своему 14-летнему сыну, пояснив при этом, что велосипед взял в долг.

Как оказалось, обвиняемый и потерпевшие проживали в одном районе, а сын обвиняемого и девочка, оставившая без присмотра свой велосипед на крыльце торгово-развлекательного комплекса, знали друг друга. Через несколько дней после совершения кражи, девочка увидела, как сын обвиняемого катается на ее велосипеде, и сообщила об этом матери.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Алданский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Алданского района.