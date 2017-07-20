Как часто приходится видеть такую картину: ветер гонит по улице рваные пакеты, собаки с аппетитом поедают обнаруженную еду, рой мух не переставая кружит поблизости, мамы с детьми обходят стороной это «злачное» место. А виной всему – переполненный мусорный контейнер. Жители сетуют на то, что отходы вывозятся нерегулярно, скапливаются и постепенно засоряют прилегающую территорию, создавая неприглядный вид. Мы решили разобраться в этой проблеме.

– В Алданском районе работают два предприятия по сбору и вывозу мусора, – рассказала главный специалист МО «Город Алдан» С. П. Дегтярева. – В городе этим видом деятельности занимается ООО «Чистильщик» и, как показывает практика, вывозит в три раза больше мусора, чем прописано в договорах на уборку, а все потому, что в мусорные контейнеры, установленные вблизи жилого фонда, повадились складировать свои отходы хозяева расположенных рядом торговых точек, которые таким образом пытаются сэкономить.

Здесь следует отметить, что статья 11.1 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» в редакции, действующей с 1 января 2017 года, прямо запрещает эксплуатировать здания, сооружения и иные объекты, связанные с обращением с отходами и не оснащенные техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать федеральные законы и санитарные правила по обращению с отходами. Вышеназванный закон, регламентирующий деятельность в области транспортировки отходов, вносит существенные изменения в привычную работу. Так, если раньше хозяйствующие субъекты могли самостоятельно вывозить мусор на свалку, то теперь это может делать только лицензированная организация при помощи специально оборудованного транспорта с соблюдением всех требований безопасности, с которой необходимо заключить договор.

Для того, чтобы проверить, как исполняются новые требования закона, комиссия в составе представителей городской администрации, комитета экологии, административной комиссии района дважды в неделю проводит рейды. Забегая вперед, скажу, что на минувшей неделе было проверено около 20 торговых точек и частных домов, необходимые документы на вывоз мусора имелись далеко не у всех. По сведениям ООО «Чистильщик», в Алдане отсутствуют договоры на обслуживание у более чем тридцати крупных объектов и около ста прочих.

Первый объект проверки – магазины «Купец» и «Оливье», принадлежащие одному владельцу. На прилегающей территории чисто, однако непонятно, где собирается мусор от магазинов, ведь их работу трудно назвать безотходной, а контейнера для сбора отходов нет. Директор признал, что договора на вывоз мусора не имеет, вывозит его сам на своем транспорте, однако опровержение этих слов обнаружилось на ближайшей мусорной площадке возле жилого дома – картонная коробка из-под пончиков, а еще упаковка, адресованная владельцу магазинов.

Как убедилась комиссия, договоры отсутствовали у хозяев многих других объектов проверки, руководители были вызваны на заседание административной комиссии для дачи объяснений, им были установлены сроки для устранения выявленных нарушений.

ТЦ «Практик», ТЦ «Калита», гостиница «Якутия» в Алдане, ТЦ «1000 мелочей», ТЦ «Аленушка», ресторан «Севиан», магазин «Хлебный рай» – это далеко не весь перечень объектов, проверенных на минувшей неделе.

Отдельного разговора в летний период заслуживают места торговли фруктами и овощами. Часть площади у автовокзала арендована под реализацию даров природы «Казазагстана», как гласит вывеска. На первый взгляд, нарушений нет, но обратная сторона торговой точки открывает взору переполненный контейнер, гору мусора, коробок, пересыпанных гнилыми овощами, и все это безобразие заботливо прикрыто от любопытных глаз ограждением из железных листов. Аналогичная картина открывается возле магазина «Тайга», что в микрорайоне Солнечном, там мусор привычно бросают за зданием торговой точки, а пепелище свидетельствует о том, что еще и сжигают.

– У нас территорию убирает дворник, – сообщила продавец магазина «Партнер», чем вызвала неподдельное удивление проверяющих. Роль урны на входе в магазин выполняет легковоспламеняемая картонная коробка из-под сигарет, которая может загореться от брошенного окурка, то тут, то там валяются пустые пластиковые бутылки, прочая тара.

– Мы мусор собираем в пакеты и сами вывозим, – впечатлила комиссию продавец магазина «Кристина». – Нет-нет, мы ничего не сжигаем, знаем, что нельзя.

Но комиссию не проведешь! Обходим вокруг магазина и обнаруживаем контейнер для мусора, весь в саже с явными следами горения внутри, наполненный… пеплом.

К счастью, есть в Алдане и положительные примеры, в их числе магазин «Домашний» на том же автовокзале, где территория чисто убрана, мусорный контейнер установлен и покрашен, фасад магазина украшают цветущие растения.

Работа контролирующих органов по проверке соблюдения санитарных норм владельцами торговых точек и ИП проводится систематически, поэтому после выдачи предписаний для устранения недостатков комиссия повторно выезжает на объекты, чтобы убедиться в исполнении требований.

– После предыдущей проверки у вас стало еще больше мусора! – возмущалась С. П. Дегтярева в адрес хозяина дома на улице Бертина. Территория между забором домостроения и проезжей частью загромождена старыми металлическими трубами, досками, баллонами, прочим хламом. «Ваш участок в границах, огороженных забором, там можете хранить что угодно, а муниципальную территорию необходимо освободить в ближайшее время, срока вам – неделя, приеду – проверю!» Светлана Петровна непреклонна в требовании соблюдения норм законодательства, направленного на обеспечение благоустройства города. К сожалению, нам не удалось застать жильцов дома на улице Слепнева, вдоль забора которого с внешней стороны уложены пескоблоки, заботливо укрытые пленкой от осадков. В Солнечном напротив дома 11а на улице Молодежной рядом с мусорными контейнерами возвышается огромная куча из старой штукатурки, обоев, кирпичей, кусков старого штакетника.

– Микрорайон Солнечный относится к городу, в нем не должно быть никаких заборов, ограждений, – объясняет С. П. Дегтярева. – Видимо, люди делали ремонт, поменяли конструкции, в таких условиях они обязаны самостоятельно обеспечить вывозку строительного и любого другого крупногабаритного мусора на свалку, для частных лиц проезд туда бесплатный.

Светлана Петровна отметила, что комиссия посещает повторно те адреса, где были выявлены нарушения и установлены сроки устранения, приятно, что есть среди них такие владельцы торговых объектов и жилого сектора, которые относятся с пониманием, сами стремятся привести в соответствующих вид свою территорию.

Такие рейды приносят положительные результаты: спустя всего несколько дней нерадивые владельцы торговых точек идут заключать договоры на вывоз мусора, ведь неисполнение требований закона по статье 6.12 КоАП РС (Я) влечет административное наказание за нарушение правил благоустройства территории муниципального образования в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей, а повторное нарушение приводит к увеличению взыскиваемой суммы.

Елена Ивкина.

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