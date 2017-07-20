Прима якутской оперы Марина Силина в прошлое воскресенье вышла на центральную площадь Нижнего Куранаха, чтобы исполнить свои лучшие песни для многочисленных гостей торжества. Чарующая классическая музыка стала одним из лучших подарков металлургам к их профессиональному празднику. Артисты Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева Марина Силина и Николай Попов по приглашению руководства АО «Алданзолото» ГРК» демонстрировали свое искусство в поселке золотодобытчиков в течение двух дней.

Цветы, овации, восхищение – приметы праздничного настроения, которое сегодня особенно характерно для горнорудной компании, особенно в профессиональный праздник. Предприятие активно развивается, наращивает темпы производства, на глазах обретает новые силы. Значительное техническое перевооружение, хозяйское отношение плюс рационализаторский подход дают результаты: Куранахская ЗИФ за два года увеличила производительность с 3,8 млн тонн до 4,5 млн тонн руды в год. В плане – дальнейший рост до 5 — 6 млн тонн руды в год. Задание первого полугодия 2017-го перевыполнено, предприятие уверенно выходит на уровень добычи 5,1 тонны металла только по фабрике. Дальнейший рост производства, достижение объемов 6 -7 тонн золота в ближайшие годы – основная задача коллектива. Поздравляя коллег с праздником на торжественных мероприятиях, управляющий директор АО «Алданзолото» ГРК» Алексей Носков говорил простые, но проникновенные слова: «Благодарю вас за отличный труд, за стремление достигать все новых целей, за неравнодушный подход к своему делу! У нас сегодня профессионально сильная команда, которая нацелена на решение поставленных задач. Уверен, мы с вами сумеем показать, насколько жизнеспособно и перспективно предприятие».

В подтверждение этой оценки коллектива на сцену были приглашены многие работники компании для вручения наград. Благодарственными письмами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены Иван Баннов — слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автотранспортного цеха, Михаил Чугунов — машинист экскаватора рудника «Куранах», Константин Ковацкий – мастер по ремонту технологического оборудования золотоизвлекательной фабрики. Почетной грамоты Министерства промышленности РС (Я) удостоены Василий Косоротов, вулканизаторщик автотранспортного цеха; Наталья Брызгалова, начальник отдела экономического анализа; Андрей Моисеев, токарь ремонтно-механических мастерских; Александр Насатюк, электрослесарь рудника «Куранах»; Нина

Клименко, машинист (кочегар) цеха тепловодоснабжения; Юрий Борт, электромонтажник-наладчик энергоцеха; Елена Кравец, аппаратчик обогащения золотосодержащих руд ЗИФ. Еще 12 человек награждены благодарственными письмами Министерства промышленности республики.

Много было и корпоративных наград, почетные звания Компании «Полюс» получили: «Лучший руководитель» — Андрей Редька, начальник автотранспортного цеха, «Лидер изменений по безопасности» — Федор Бастрыгин, директор по правовым вопросам, «Лучший тренер по безопасности» — Роман Немчинов, мастер горного участка выемки горной массы рудника «Куранах». Почетными грамотами и благодарственными письмами управляющей компании награждены Елена Сафонова, машинист (кочегар) цеха тепло-водоснабжения, Лариса Марсакова, начальник управления по организации труда и работе с персоналом, Александр Несен, слесарь по топливной аппаратуре автотранспортного цеха, Максим Лутчин, водитель автомобиля.

Звание ветерана АО «Алданзолото» ГРК» с вручением золотого и серебряного нагрудных знаков присвоено Валентине Николаевской, повару гостиницы «Якутия»; Татьяне Бауэр, работнице фабрики, Татьяне Горяевой, заместителю главного бухгалтера; Виталию Стоцкому, машинисту мельниц фабрики. Десятки тружеников награждены почетными грамотами и благодарственными письмами АО «Алданзолото» ГРК». Их от души поздравляли гости, собравшиеся на торжество в Доме культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах. Глава района Северин Поздняков отметил: «Горнорудная компания с каждым годом наращивает темпы развития, ставит перед собой цели и добивается их, перевыполняя планы. Сегодня в районе в целом поставлена задача по добыче более 12 тонн золота в год. Я уверен, что модернизация производства и человеческий потенциал квалифицированных рабочих кадров поспособствует тому, что ГРК внесет самый большой вклад в реализацию поставленных республикой задач».

Участников торжества тепло поздравили заместитель председателя государственного собрания Ил Тумэн Ольга Балабкина, глава поселка Нижний Куранах Евгений Потапов, председатель профкома АО «Алданзолото» ГРК» Валерий Коротков. Валерий Григорьевич подчеркнул, что на предприятии развито социальное партнерство, о чем говорит награда Горно-металлургического профсоюза России. Благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин) поблагодарил руководство предприятия за большую помощь церкви и вручил икону Георгия Победоносца, которая привезена со святой горы Афон и освещена на том месте, где она чудным образом явилась.

Торжество проходило под музыкальное сопровождение Государственного концертного оркестра Якутии (дирижер — отличник культуры РС (Я) Юлия Швецова). Высокий уровень мероприятия был обеспечен и этим, и прекрасным выступлением других звезд сцены, и радостной атмосферой в полном зале.

На следующий день праздник вышел на улицу, при этом его организация осталась на высоком уровне, для чего постарались работники горнорудной компании — социальная служба, административно-хозяйственный цех, коллектив ДК «Металлург». До позднего вечера над Нижним Куранахом летела прекрасная музыка, со сцены звучали слова поздравлений, звенел смех, ведь было много забавных соревнований, конкурсов. Народные гулянья завершились концертом эстрадной певицы Елены Кукарской и фейерверком.