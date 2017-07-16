Библиотечно-читательская акцияпросмотров 16
«Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь»
- Цели и задачи
1.1. Цель:
Содействие духовному развитию жителей города Алдана, формирование престижа книги и чтения среди алданцев.
1.2. Задачи:
— приобщение населения к чтению лучших образцов классической литературы и повышение читательской культуры;
— поддержка и развитие читательского интереса к художественной литературе;
— организация полезного досуга граждан.
- Организаторы акции
Муниципальное учреждение Муниципального образования «Город Алдан» «Алданское управление культуры» и Муниципальное бюджетное учреждение Муниципального образования «Город Алдан» «Алданский библиотечно-информационный центр».
- Порядок проведения акции
3.1. Возраст участников не ограничен, участниками акции могут стать все желающие жители города Алдана.
3.2. Условия акции:
— поделиться книгами из вашей личной библиотеки, которые прочитаны и без дела пылятся на полках;
— обязательно: книги должны быть в хорошем состоянии;
— выбрать у нас понравившуюся вам книгу.
3.3. Сроки проведения акции
Начало акции 22 июля 2017 года — в День города Алдана в 15.00 в городском сквере Алдана (до 18.00).
Телефон для справок: 3-41-71.
Добавить комментарий