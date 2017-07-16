«Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь»

Цели и задачи

1.1. Цель:

Содействие духовному развитию жителей города Алдана, формирование престижа книги и чтения среди алданцев.

1.2. Задачи:

— приобщение населения к чтению лучших образцов классической литературы и повышение читательской культуры;

— поддержка и развитие читательского интереса к художественной литературе;

— организация полезного досуга граждан.

Организаторы акции

Муниципальное учреждение Муниципального образования «Город Алдан» «Алданское управление культуры» и Муниципальное бюджетное учреждение Муниципального образования «Город Алдан» «Алданский библиотечно-информационный центр».

Порядок проведения акции

3.1. Возраст участников не ограничен, участниками акции могут стать все желающие жители города Алдана.

3.2. Условия акции:

— поделиться книгами из вашей личной библиотеки, которые прочитаны и без дела пылятся на полках;

— обязательно: книги должны быть в хорошем состоянии;

— выбрать у нас понравившуюся вам книгу.

3.3. Сроки проведения акции

Начало акции 22 июля 2017 года — в День города Алдана в 15.00 в городском сквере Алдана (до 18.00).

Телефон для справок: 3-41-71.