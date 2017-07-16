На зеленой лужайке, залитой ласковыми лучами приветливого июльского солнышка, привольно и радостно. Веет легкий, приятный ветерок, звучит мелодичный мотив душевной песни с простыми, льющимися от самого сердца словами. Постепенно к месту, расположенному в черте лесного массива Центра подготовки лыжников, стекаются ручейки гостей предстоящего праздника. Здесь супружеские пары, молодые и со стажем, нежно взявшиеся за руки, малыши, сидящие на руках у мам и бабушек, детвора и подростки, шумными стайками резвящиеся на насыщенном зеленью разнотравье. Сегодняшнее торжество на лоне природы, организованное администрацией района в содружестве с Алданским станичным казачьим обществом, посвящено каждому, поскольку в этот день, 8 июля, в России празднуется один из самых молодых, но уже ставший традиционным и любимым праздник — День семьи, любви и верности.

Прибывшие на мероприятие с интересом рассматривают необычное оборудование, изготовленное для проведения детских казачьих игр, эксклюзивные изделия местных мастериц, палатки, оборудованные для защиты от жаркого солнышка, а также полевую кухню, сулящую сытное солдатское кушанье. В воздухе витает дразнящий запах наисвежайшего, но еще не совсем готового шашлычка, томящегося на мангале и ожидающего своего часа.

Тем временем на сцене, утопающей в свежей листве, разворачивается праздничное действие. Здесь и песни, и танцы, и блиц-опросы супругов, счастливо живущих в браке, и, конечно же, слова поздравлений, напутствий и добрых пожеланий. Иерей Сергей Таран рассказал историю святых князей Петра и Февроньи Муромских и призвал всех равняться на эту ставшую примером христианского брака супружескую пару. Валерий Михайлов, атаман Алданского станичного казачьего общества, Расиль Халиуллин, исполняющий обязанности главы района, Иван Луцкан, первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества, поблагодарили семьи, много лет живущие вместе в мире и согласии, и выразили признательность и уважение организаторам доброго семейного праздника.

Воспитанники Алданского военно-патриотического движения «Юнармия» продемонстрировали гостям мероприятия свои умения и приобретенные навыки. Несколько неожиданно грянул дружный оружейный салют, выпущенный в небо в честь Дня семьи, любви и верности, но он нисколько не нарушил атмосферу радости и умиротворения, царившую на оживленной лужайке.

Веселье продолжалось задорным русским хороводом, детскими казачьими играми, стрельбой из лука и арбалета, показом различного вида оружия. Казачье общество организовало командные игры в волейбол и футбол, всем желающим была предоставлена возможность проявить себя в пейнтболе и страйкболе. На площадке появились девочки, девушки и женщины в венках из полевых ромашек. Головные уборы из этого исконно русского цветка — символа праздника, можно было сплести и продемонстрировать всем не отходя от места проведения праздника.

Много теплых и душевных слов в адрес Владимира и Анны Парамоновых, Александра и Инны Турушевых, Олега и Юлии Бабичей, более двадцати лет проживших вместе в любви и уважении друг к другу, было сказано атаманом Алданского станичного казачьего общества. Эти люди, сообщил Валерий Михайлов, являются примером успешной супружеской жизни с ее радостями и трудностями, терпением и искренней заботой друг о друге, совместным воспитанием детей.

Еще долго на летней полянке не замолкала праздничная суета: ребятишки и взрослые лакомились предложенными на любой вкус угощениями, играли в подвижные игры, да и просто с удовольствием общались друг с другом. Добрый семейный праздник удался на славу!

Ирина АНАНЬЕВА,

Фото автора.