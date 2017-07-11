Во всех дошкольных учреждениях города Алдана детей обучают правилам поведения при пожаре, учат пользоваться эвакуационными путями, быстро и четко выполнять все указания воспитателей. Это очень важно — научить детей в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и без паники. Ведь навыки, которые получают дети во время проведения тренировочных занятий, помогут в критическую минуту спасти их жизнь и здоровье.

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Колобок» 30 июня Алданским пожарно-спасательным гарнизоном было проведено тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара в здании детского сада. В ликвидации учебной ЧС было задействовано 19 сотрудников, 72 воспитанника ДОУ, а также 2 единицы техники и 21 человек личного состава. Руководил учениями заместитель начальника службы пожаротушения алданского гарнизона пожарной охраны майор внутренней службы А. С. Шувалов.

По замыслу в результате короткого замыкания электропроводки возник условный пожар в помещении пищеблока на первом этаже. Прозвучал сигнал учебной тревоги. Работники приступили к действиям по эвакуации детей, оповещению службы 01, к встрече сотрудников пожарной охраны. Без паники, организованно дети были выведены из здания детского сада за 4 минуты. Сверка списочного состава воспитанников и сотрудников показала, что все дети и персонал эвакуированы.

Педагоги старших групп удачно использовали это мероприятие для расширения и обогащения знаний дошкольников о профессии огнеборцев. Они рассказали, как важно в случае настоящего пожара действовать правильно и слаженно, чтобы не подвергать опасности жизнь детей и всех тех, кто находится в здании детского сада. Отрабатывая алгоритм тушения пожара в детском саду, команда спасателей продемонстрировала умение выработки быстрого решения проблемы в ситуации угрозы возникновения пожара, показала возможности современной противопожарной техники, как разворачивать техническое оборудование на пожаре. Воспитатели обратили внимание детей и на то, что в работе пожарного очень важны их личные качества: дисциплинированность, сообразительность, храбрость и смелость, способность всегда прийти на помощь. Акцентировали внимание детей и на том, что прекрасная физическая форма спасателю необходима, чтобы иметь возможность работать в обмундировании, вес которого около 30 килограммов, работа пожарника-спасателя опасна и трудна, выезжать на вызовы приходится круглосуточно.

Возможно, для детей это было чем-то вроде игры, однако у них останутся не только яркие впечатления от «больших красных автомобилей», но и практические навыки поведения при пожаре, а это тоже огромный плюс в нашей работе!.. По окончании спасательных мероприятий были сделаны фотографии на память. И может быть, через несколько лет, посмотрев на них, наши воспитанники выберут для себя нелегкую профессию, их призванием станет спасение людей.

Н. ПАНИНА,

старший воспитатель.