В субботу, 8 июля, алданцы вместе со всей страной отметят День любви, семьи и верности. Накануне праздника мы встретились с Антониной Бочкаревой, которая помогает сделать неповторимыми самые главные семейные таинства: организует оформление свадеб, проводит фотосессии семей в ожидании маленького чуда и первых дней жизни новорожденных.

Антонина и ее семья живут в Алдане восьмой год. Она — из Момского района, муж Николай родился и вырос в Мегино-Кангаласском. Познакомились они еще учась в старших классах школы. Получили высшее образование в Новосибирске. Выполняя обязательства перед республикой, обучившей на целевых местах молодых специалистов, отправились работать в Алданский район. Растят двух дочурок Николину и Карину.

Таланты моей собеседницы разнообразны, и, естественно, хотелось узнать, откуда они «произрастают». Антонина говорит, что у каждого человека есть способности к творчеству, их только нужно в себе развить. Талант — это 10 % одаренности и 90 % кропотливого труда. Творчество заразительно: к примеру, съездила к маме в гости и увидела, как она расшивает бисером якутские узоры на рукавицах — сшила и украсила по приезду варежки себе. Потом и подруга попросила сшить ей такую же красоту. Девушке теплые и красивые рукавички так понравились, что она решила и сама попробовать сделать что-то подобное. И стало прекрасно получаться!

Шить маленькая Тоня тоже училась у мамы: в семье росли три дочери, для которых та часто шила разнообразные наряды. «Умение шить, вязать, вышивать было для нас как должное, как учиться читать в начальной школе, мы этому не придавали особого значения, а вот не уметь этого делать считалось неправильным», — рассказывает она.

«У тебя получится!»

Оформлением алданских свадеб Антонина занимается четвертый год.

— Впервые я увидела, как украшают современные свадебные торжества в Якутске, на бракосочетании друзей. Тогда же побывала на выездной регистрации. И во время этого праздника кто-то из гостей мне сказал, мол, если бы ты за такое дело взялась, у тебя бы точно получилось, — рассказывает Антонина.

Вскоре после возвращения в Алдан представился случай воплотить идею в жизнь — собиралась выходить замуж дочка сотрудника в фирме, где работала Антонина. Молодые приняли предложение декорировать банкетный зал и изготовить всю необходимую атрибутику. Что получится и понравится ли молодоженам результат ее труда, она не загадывала, но у нее действительно получилось! Алданцы подхватили модный тренд. Первое время, рассказывает моя гостья, очень активными ее клиентами были жители Нижнего Куранаха, и их идеи были нередко весьма оригинальными.

Чтобы получить с оптовых складов, откуда заказывает ткань, отшить весь «арсенал» для декора свадьбы, подготовить аксессуары, необходимо иметь в запасе месяц. Поэтому принимает заказы мастер заранее. Лучше всего, говорит Антонина, если уже в феврале-марте «летние» невесты определяются со своими представлениями о том, какой они хотели бы видеть этот важный в их жизни день.

Сейчас для оформления свадеб существует огромное разнообразие идей: популярны цветовые и фактурные, в стиле рустик (с использованием природных тонов и натуральных материалов) и шебби-шик — с «печатью старины», кантри и многое другое. Были сыграны у нас и свадьбы в стиле «Лас-Вегас» — с красно-черными оформительскими элементами и декором в виде игральных карт. Запомнилось нашей героине и подготовленное ею оформление для свадьбы в духе стиляг — зелено-желтых расцветках с элементами ткани в горох.

Собственно подготовка зала — дело кропотливое и трудоемкое. Есть у Антонины помощники, которые монтируют увесистые детали интерьера. Очень помогает с доставкой и погрузкой-разгрузкой сложного реквизита супруг. Задрапировать каждый стул, элегантно повязать сзади бант — все это также требует немалого времени.

Некоторые свадьбы Антонина берется фотографировать. Во время подготовки к свадьбе с заказчиками складываются доверительные отношения, люди раскрепощаются, внимательный взгляд дизайнера улавливает особенности характеров. А зная, каким будет платье невесты, можно в основном наметить план фотосессии: девушку в обтягивающем струящемся наряде запечатлеть в элегантных статичных снимках, а с красавицей-невестой пышном платье можно сделать больше фото в движении.

Свадьбы, в которых соблюдается один тон и в костюмах молодых, и в нарядах гостей, и в оформлении, сейчас не редкость. И эта особая подготовка, конечно, влияет на общее настроение праздника: приглашенные на торжество приходят не просто посидеть за столом. Благодаря стильному оформлению каждый гость ощущает, что его ждали на этой свадьбе и очень ему рады, и сам с предвкушением чего-то необычного готовится именно к этому событию. А еще Антонина начала недавно оформлять фотозоны для гостей торжества, которые пользуются огромным успехом. Такой маленький бонус тоже позволяет ощутить особую заботу виновников торжества.

Остановись, мгновение

Если в истории со свадебным декором все вышло спонтанно, то еще два направления, которыми увлечена наша героиня, появились в жизни не случайно.

— Когда я ждала вторую дочку, очень хотелось запечатлеть это время. Ехать в Якутск было затруднительно, да и запись там на такие фотосессии очень плотная. Попасть на съемку просто не было возможности, — с сожалением вспоминает Антонина. — И я решила попробовать фотографировать будущих мамочек и целые семьи в ожидании пополнения — ведь это неповторимые моменты! Фотоаппаратом пользоваться я не умела, научиться было не у кого, поэтому, изучив сайты фотошкол, выбрала ту, которая располагалась ближе всего к Алдану, в Хабаровске. Там в течение полутора месяцев училась основным техникам фото-искусства. Спасибо моему мужу, что поддержал и дал возможность мне учиться. Фотографировать учишься не сразу, требуется много практики. Часто езжу на мастер-классы именитых фотографов в разные города, узнаю всегда что-то новое — искусство фотографии безгранично.

— Для меня все беременные женщины красивы. Даже если они считают себя полными или им не очень нравятся изменения, происходящие с телом, — фотограф способен сделать так, чтобы на снимках они были великолепны, — рассказывает Антонина.

Она уверена: когда в таких фотосессиях участвуют папы, это помогает родиться их отцовскому чувству, с большей любовью и нежностью взглянуть на супругу и очень сближает будущих родителей.

Собственным опытом был предопределен и выбор следующей «специализации»: после рождения малышки Антонина решила научиться фотографировать новорожденных, как это делают современные фотохудожники. Но без должных знаний начать заниматься этим видом сьемок позволить себе она не могла. «Я бы сама не доверила своего ребенка человеку, не прошедшему специального обучения», — говорит моя героиня. И когда узнала, что в Якутск для проведения мастер-классов приезжает известный фотограф Алена Гороховская, специализирующаяся на съемке ньюборн, Антонина, не задумываясь, отправилась в столицу республики.

Ньюборн — съемка детей до 20 дней от роду. В это время малыш принимает позы, которые ему привычны со времени пребывания в утробе матери. Такие трогательные фото в особых костюмчиках способны растопить любое сердце. Что уж говорить о самых близких родственниках долгожданного чада! Те, кто не подвержен суевериям, кого не захлестнул круговорот дел, связанных с появлением в доме нового члена семьи, торопятся пригласить в дом фотографа.

Малыши на таких снимках обычно сладко спят. Но чтобы достичь «ми-ми-мишности», как сейчас выражаются, необходимо обладать определенными навыками. От фотографа требуется не только профессиональное мастерство, но и умение держать и укладывать малыша так, чтобы не беспокоить его, не повредить очень хрупкому и нежному строению маленького тельца. И мама должна быть уверена, что ее кроха в умелых руках.

На фотосессию уходит три-четыре часа. Обычно для съемок подготовлено 2-3 образа. Реквизит, наряды и покрывальца Антонина приносит с собой. Заказывает малюсенькие вещички вязальщицам, сейчас очень развита такая «индустрия». Трикотаж выписывает из Италии, его качество гарантирует, что у малыша не будет аллергии и раздражения кожи.

— Как правило, мамы, у которых это первый ребенок, не отходят от меня в течение всего времени съемок, очень переживают. А более опытные родители спокойнее относятся к процессу, уверенно оставляют со мной ребенка, — делится Антонина.

«Счастье — это когда тебя понимают»

Мы много говорили о семьях, для которых Антонина создает настоящий праздник. Ну а что же семья нашей героини? Не ревнуют ли ее домочадцы к трудоемкому увлечению? Как признается наша героиня, супруг и дети ее понимают и стараются по возможности во всем помогать, она спокойно может посвятить хобби необходимое время. Стоит отметить, что у Антонины есть основная работа — она трудится в проектной организации.

Собственно, и начиналось все от семейного очага. Однажды для домашней новогодней фотосессии изготовили дома с мужем декорации. Выложенные в соцсеть фото привлекли друзей и знакомых. Люди удивлялись, узнав, что фотографии сделаны в квартире, а не у профессионалов, и… просили разрешения хозяев сфотографироваться в вырезанных супругом Николаем санях на фоне самодельного камина. «Я тогда была в отпуске по уходу за ребенком. И у меня даже запись образовалась», — смеется Антонина. — Муж поначалу немного недоумевал, однако понял, что такое времяпрепровождение не отнимает меня у семьи, оно позволяет переключить внимание, внести разнообразие в «день сурка», который преследует женщину в декретном отпуске.

Старшая дочь уже старается помогать маме при изготовлении цветочных букетов и других атрибутов свадебного декора, берется за кропотливую работу, требующую усидчивости. Это время, когда обе заняты одним делом, мама и дочка используют и для доверительного общения, которого так не хватает в ежедневной суете.

— Мои домашние поддерживают меня и стараются не обижаться, если я провожу с ними не так много времени, как им бы того хотелось. Потому что знают, что для меня дело, которым я занимаюсь, очень важно, это часть меня, без него я уже не я», — говорит Антонина.

Ирина ВИНОГРАДОВА.

Фото из архива

А. Бочкаревой.