Чтение художественной литературы открывает для нас новый мир. Благодаря таланту автора произведения мы сможем стать участниками детективной истории, истории любви, оказаться в таких местах, в которых мы вряд ли сможем побывать, например, в Швеции, Австралии, Аргентине, на другой планете или в ином мире, где нет людей, а есть или монстры, или инопланетяне. Все это поможет нам по-новому взглянуть на окружающую нас жизнь. Новый взгляд на жизнь подарит нам возможность добиться успеха, найти новых знакомых, наладить отношения со многими людьми. В общем, художественная литература даст возможность многого добиться или изменить свою жизнь.

Хотите почувствовать новые эмоции, решить свои проблемы, обогатить свой язык — читайте художественную литературу, только она одна способна нам дать все это в одном флаконе.

Алданская центральная районная библиотека им. Н. А. Некрасова предлагает своим читателям новинки отечественной и зарубежной художественной литературы

Книга Эдварда Радзинского «А существует ли любовь?» — спрашивают пожарники» — самая пронзительная повесть о любви. «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано!» — это история не только любви, но и о ненависти. Что это за страшное чувство? Чем оно питается? На какой почве взрастает? Что делает с людьми и их чувствами и помыслами?

Новый роман прозаика, публициста, музыканта Захара Прилепина «Патологии» ведет нас на окраины Грозного. Вторая чеченская. Отряд молодых, веселых, злых омоновцев приехал на войну. Но границы между бывшим и настоящим, между миром и войной — стерты, размыты…

Книга Эдуарда Тополя «Новая Россия в постели, на панели и в любви, или Секс при переходе от коммунизма к капитализму» — феноменальная исповедь молодого поколения, записанная автором и собранная им в мозаику нашей сегодняшней жизни.

Русская литература всегда отличалась тем, что в нее приходили из медицины талантливые писатели. Но среди них не было авторов-женщин. Со своим взглядом на коллег и на пациентов, со своей жизненной философией. Теперь есть Татьяна Соломатина, книги которой не выпустить из рук, пока не прочитаешь последнюю страницу. Такими являются и новые произведения автора «Больное сердце», «Двойное дыхание».

Хочешь узнать человека — помести его в непривычную обстановку. Это правило отлично работает как в жизни, так и в новом детективе Ольги Володарской «Лунный демон». «Лакмусовой бумажкой» для его героев — участников и съемочной группы любовного реалити-шоу — стал маленький необитаемый тропический остров. Именно здесь открылась потайная дверь в мир детских страхов и взрослых надежд персонажей…

Для любителей фантастики предлагаем книги из серии STALKER: Андрея Левицкого «Я — Сталкер. Новый выбор оружия» и «Я — Сталкер. Сага смерти. Петля Антимира», Виталия Держапольского «Амулет Демона».

Известный американский писатель и непревзойденный мастер «литературы ужасов» Роберт Стайн предлагает читателям захватывающие повести «Ночная вечеринка», «Первое свидание», «Королева красоты», «Пожар», прочитав которые вы узнаете, чем опасны ночные вечеринки, почему первое свидание может стать последним и как запретная любовь спасает от родового проклятия.

Интриги, скандалы, блеск и роскошь звездного Голливуда и, конечно же, история любви — все это в новом романе Даниэлы Стил «Свадьба».

Новая, увлекательная серия «Кошки и их хозяева» представлена романами Боба Тарта «Кошачьи порядки», Брэда Стайгера «Кошачьи чудеса», Дорин Тови «Кошачьи хлопоты» и «Кошачьи проделки». Кошки не просто украшают нашу жизнь, дарят нам любовь и нежность. Эти пушистые красавицы будто несут в себе некую тайну… Прочитайте невыдуманные истории о кошках и их хозяевах! И если у вас пока нет кошки, то вы обязательно заведете ее!

Е. ТЮТРИНА,

главный библиограф библиотеки

им. Н. А. Некрасова,

лектор общества «Знание».