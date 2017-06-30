Якутский национальный коллектив «Алгыс» поселка Нижний Куранах представил творческую команду Алданского района на XX, юбилейном празднике «Ысыах Туймаады — 2017», прошедшем 24 июня в Якутске.

Вокальный ансамбль организован в 2006 году в Доме культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах по инициативе директора Марины Русиновой и руководителей вокального коллектива, отличников культуры РС (Я) Алены Петрухиной и Сергея Протопопова.

Первыми вокалистами стали Елизавета Алексеева, Мария Иванова, Василина Олесова, Надежда Ушницкая, Тамара Лукина. Позже в ансамбль пришли Валерий и Елизавета Кобяковы, Сардана и Семен Габышевы, Зинаида Мелехова, Прасковья Колесова, Мария Неустроева, Наталья Архипова.

Было предложено немало вариантов названия коллектива, однако единодушно выбрали «Алгыс» — благословение.

Задача подбора песенного репертуара оказалась непростой. Сложно было найти по

дходящие записи якутских песен, аранжировки и обработки народных мелодий. Здесь помог опыт Сергея Протопопова и заинтересованность самих участников.

В 2014 году руководителем ансамбля стала отличник культуры РС (Я) Юлия Торопова. Первое время было сложно из-за незнания якутского языка. Но Юлия Александровна с помощью вокалистов ансамбля успешно преодолела эти трудности.

Каждый участник «Алгыса» обладает уникальным голосовым тембром и особым умением: один замечательно владеет хомусом, другой поет олонхо или профессионально исполняет тойук.

В последние годы «Алгыс» довольно успешно сотрудничает с хором ветеранов, детскими вокальными ансамблями ДК «Металлург». Происходит настоящее сближение национальных культур.

Без участия ансамбля «Алгыс» не обходится ни одно мероприятие в поселке, часто

выступают артисты коллектива на концертах и праздниках и в других населенных пунктах района. Каждый год «Алгыс» участвует в республиканском Ысыахе в Якутске, в с. Майя. В 2015 году с успехом прошло выступление ансамбля на Ысыахе в Хабаровске. Коллектив полюбили зрители Алданского района, тепло его принимают и далеко за пределами малой родины. Неоднократно «Алгыс» становился дипломантом и лауреатом различных конкурсов.

Вот уже более 10 лет, совмещая работу и творчество, участники ансамбля неизменно спешат в Дом культуры «Металлург» на репетиции.

На республиканском празднике «Ысыах Туймаады – 2017» вокальный ансамбль «Алгыс» стал участником церемонии открытия и представления тюсюлгэ Алданского района. Надежда Ушницкая и Елизавета Алексеева участвовали в конкурсе народной песни. Артисты алданского коллектива радовали гостей и дарили свое творчество, создавая непередаваемую праздничную атмосферу.

Пресс-служба

администрации

МО «Алданский район».