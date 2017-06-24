Каждая встреча с интересным человеком — открытие. Журналистская судьба за долгие годы подарила мне нема ло таких открытий. Это всегда происходило и происходит при знакомстве с талантливыми земляками: народными умельцами, собирателями различных диковинок. Стараюсь воспользоваться любой возможностью, чтобы расшить круг такого общения, а затем рассказать о новом своем герое в нашей газете. Так что н оги сами понесли меня на эвенкийский праздник Бакалдын, который состоялся недавно на территории алданского центра подготовки лыжников. Записала в блокнот фамилии нескольких народных умельцев. Пригодятся для будущих материалов. А вот с Раисой Николаевной Максимовой мне удалось поговорить именно на этом празднике.

При виде эксклюзивных работ мастерицы захватило дух. Удивительного дизайна колье из бисера. Названия их сразу же запоминаются: «Легенды Севера», «Волчица»… Рядом со стендом, где выставлены эти украшения, находится столик, на котором разложены не менее интересные работы Раисы Николаевны. Среди них расшитая бисером съемная принадлежность женского эвенкийского костюма в виде передника, праздничный головной убор в национальном стиле. Как сказала умелица, нарядный эвенкийский фартучек она сделала и в подарок своей невестке Валентине. Использует в работе традиционный материал — шкуры оленя, лося. Приобретает в магазинах ткани, качество которых порой разочаровывает. Бисер, естественно, тоже покупной. В качестве ниток применяет высокой прочности оленьи сухожилия. Судя по экспонатам выставки, понимаешь, что мастерица постаралась, что у нее есть хороший вкус, богатая фантазия и, безусловно, любовь к древнему искусству своего народа. Скорее всего, с самого младенчества освоила необходимые навыки, накопила богатый опыт.

— Как раз и нет, — слышу неожиданны

й ответ на мой вопрос от Раисы Николаевны. Лишь год назад пришло ко мне вдохновение. Идею подала Эвелина Ивановна Федорова из районного управления культуры. Предложила мне принять участие в выставке, подготовить на нее несколько работ. Я не сразу согласилась, сомневалась, что получится, ведь прежде этим не занималась. И все же решила попробовать. Обзавелась всем необходимым для работы. Неожиданно для себя увлеклась, разные задумки осенили. Да и временем, поскольку уже пенсионерка, располагала. По профессии я — учитель начальных классов, всю жизнь проработала в школе. Мама троих детей, бабушка двух внуков. Возможно, это умение, как у представительницы нашего народа, заложено на генетическом уровне. У меня оно, получается, проявилось в зрелом возрасте. Мои работы оценили. В Москве за колье из бисера «Волчица» предлагали немалые деньги, но жалко было с ним расставаться.

И мне понятен эмоциональный настрой мастерицы. Каждое изделие, как она выразилась, сделано с душой, для нее оно как дитя любимое. О некоторых экспонатах, привезенных Раисой Николаевной на Бакалдын, мы поговорили. Идея сделать колье «Волчица», вызвавшее восторг даже у столичных модниц, родилась после выступления артистки Олены Подлужной, которая виртуозно играет на хомусе, имитирует голоса зверей. Под впечатлением от увиденного и услышанного приступила к воплощению замысла по собственному эскизу. И творческий процесс пошел. Племянница Раисы Николаевны Анна, косторез, (о ней была публикация в «Алданке») вырезала из рога оленя изображение этого животного. Такая деталь придала изделию мастерицы особый шарм, гармонично вписалась в композицию из бисера. Получилось эксклюзивное авторское произведение.

При создании своих работ Раиса Николаевна использует бисер трех цветов: черного, красного, желтого. И их оттенки, к примеру, золотистый. В этой цветовой гамме с давних времен создавали изделия горные эвенки. Проживающие на территории нашего района представители этой национальности относятся именно к горным эвенкам. Об этом рассказала моя собеседница. Северные же их сородичи предпочитают «холодные» цвета — голубой, серый. Бисер как материал стал использоваться сравнительно недавно. В прошлом обходились собственноручно приготовленными красками из различных природных материалов. Такая краска получалась, к примеру, методом трения или измельчения камня. Эвенкийский национальный костюм тех времен, его изображение и описание Раиса Николаевна Максимова отыскала в материале об известном этнографе-тунгусоведе, авторе около 200 работ, в том числе 5 словарей и более 50 школьных учебников на эвенкийском языке Глафиры Макарьевны Василевич. Теперь мечтает именно так, по старинке, сшить и украсить мужской и женский эвенкийские национальные костюмы. Личность ученого Глафиры Василевич, которую называют другом эвенков, вызывает у нее восхищение.

При подготовке этого материала мне стало любопытно разузнать об этом человеке. Раздобыла информацию, которой и хочется поделиться с читателями. Родилась Глафира Василевич в 1895 году в Белоруссии. Семья переехала в Санкт-Петербург, где Глаша училась в женской гимназии, с 14 лет давала частные уроки. После окончания в 1925 году института была отправлена в командировку в Иркутскую и Енисейскую губернии для обследования эвенков, сбора этнографических и лингвистических материалов. Эта командировка определила направление всей ее дальнейшей научной деятельности. В течение жизни приняла участие в 11 экспедициях, в ходе которых собирала материалы по языку, фольклору, общественному укладу и шаманизму эвенков. Одна из работ Г. М. Василевич посвящена эвенкийской колыбели, идеально приспособленной к кочевому образу жизни. Самостоятельно выучила язык народа, ставшего ей родным. Преподавала его в педагогическом институте имени Герцена. Сама писала стихи для детей на эвенкийском языке. Пережила блокаду Ленинграда, была репрессирована и приговорена к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и лишением медалей «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После смерти Сталина реабилитирована и освобождена. Вернули награды, приступила к любимой работе. В 1969 году получила ученую степень доктора исторических наук. Умерла Глафира Макарьевна Василевич 22 апреля 1971 года.

Очень верится, что сбудется мечта мастерицы по созданию эвенкийских национальных костюмов. Воздаст она должное заслугам ученого-этнографа, большого друга эвенков, порадует всех нас новой эксклюзивной работой. Пожелаем ей удачи!

Галина Пензина.

Фото О. Горбачевой

и Т. Гермогеновой.