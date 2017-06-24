Вот уже несколько лет слежу за творчеством нашей известной земячки Юлии Песковской. Ее живописные работы, выложенные в соцсетях, радуют своей красотой. Встречайте новый пейзаж —  «Амгинские столбы»! Не правда ли впечатляет?

 

М. Стенина.