Шикарный пейзаж просмотров 1 Редактор 24.06.2017 Мобильный репортер Нет комментариев Вот уже несколько лет слежу за творчеством нашей известной земячки Юлии Песковской. Ее живописные работы, выложенные в соцсетях, радуют своей красотой. Встречайте новый пейзаж — «Амгинские столбы»! Не правда ли впечатляет? М. Стенина. Похожие записи К Ысыаху — новые унты На днях на территорию рудника «Куранах» забрел медведь. Дружок. Спасает доброта Человек приходит на помощь Эшелон Победы В добрые руки
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