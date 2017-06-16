В ДЮСШ им. В. В. Енохова с. Хатыстыр прошли соревнования по шашкам среди воспитанников ДЮСШ памяти Владимира Петровича Ильина-Айаарского, поэта, кандидата в мастера спорта по русским шашкам. За победу в личном зачете сражались школьники 2007 г. р. и старше.

В личном первенстве среди девочек 1-4-х классов 1-е место заняла Вика Анисимова, ученица 2-го класса, 2-е место — Ганна Степанова из 3-го класса, 3-е место у Алеси Илистяровой (2 класс).

Среди мальчиков 1-4-х классов 1-е место занял Захар Григорьев, ученик 3-го класса, на 2-м месте — Тит Николаев (4 класс), на 3-м месте Витя Стручков (4-й класс).

По итогам в личном первенстве среди девочек 5-6-х классов победителем стала ученица 5-го класса Карина Карамзина, 2-е место заняла Лида Алганаева из 6-го класса и 3-е место у Карины Сигаевой, ученицы 6-го класса. Среди мальчиков 5-6 классов 1-е место завоевал ученик 5-го класса Ваня Григорьев, 2-е место занял Ньургун Тимофеев (6 класс) и 3-е место Сергей Стручков, ученик 6-го класса.

Все ребята были награждены грамотами и призами. Тренеры Нина Петровна Никитина и Анисия Ивановна Илистярова очень рады за своих воспитанников, за их результаты. Ведь это игра набирает популярность у наших ребят. А я желаю воспитанникам ДЮСШ успехов, высоких результатов.