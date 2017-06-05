На днях на территорию рудника «Куранах» забрел медведь.просмотров 7
На днях на территорию рудника «Куранах» забрел медведь. СУДЯ ПО ТОМУ, ЧТО ЕГО МАНИЛ КОНТЕЙНЕР с мусором, косолапый проголодался после зимней спячки.
На днях на территорию рудника «Куранах» забрел медведь. СУДЯ ПО ТОМУ, ЧТО ЕГО МАНИЛ КОНТЕЙНЕР с мусором, косолапый проголодался после зимней спячки.
19 мая в г. Томмоте прошла всероссийская акция «Библиосумерки». Ее участником мог стать любой житель города, независимо от того, является...
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