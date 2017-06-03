Паводок в Якутии в этом году проходит сложно – подтопленными оказались несколько населённых пунктов. 30 мая чрезвычайная ситуация возникла в Алданском районе — в связи с критическим подъемом уровня воды в реке Большой Куранах автодорога, ведущая в село Хатыстыр Беллетского эвенкийского национального наслега, оказалась размыта. Была задействована запасная объездная дорога через Озерный, но этот выход из положения мог быть только временным из-за неудобства транспортной схемы.

Чтобы успокоить население, местные власти пообещали селянам наладить транспортное сообщение через неделю. По факту же справиться с ЧС удалось за полтора суток благодаря помощи золотодобытчиков, за которой в срочном порядке обратился глава Алданского района Северин Поздняков. Горнодобывающие предприятия откликнулись незамедлительно — в тот же день приступили к устранению последствий стихии АО «Алданзолото» ГРК» и ЗАО ГДК «Алдголд».

Наиболее значимую и решающую поддержку оказало АО «Алданзолото» ГРК». Управляющий директор горнорудной компании Алексей Носков принял решение оперативно провести восстановительные работы, вечером того же дня специалисты выехали на место. Геннадий Егоров, начальник производственной службы ГРК, прокомментировал ситуацию: «Мы увидели два перемыва, на ликвидацию которых требовалось значительное количество грунта. Чтобы не терять время, его заготовку вели в течение ночи».

Работы по восстановлению дороги велись без остановок полтора суток, была задействована карьерная техника — тяжелый погрузчик и автомобили БелАЗ, горнорудная компания организовала на месте работ пересменку работников, питание, заправку техники. В результате слаженных действий оперативно засыпаны большие промоины, подняты дамбы во избежание повтора ЧС. Уже в 5 утра 2 июня движение автомобильного транспорта было открыто, за что местные власти и, конечно, хатыстырцы от души благодарят золотодобытчиков.