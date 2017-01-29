В конце ноября прошлого года народный депутат Ольга Балабкина провела прием жителей Алданского района. Среди вопросов, с которыми они обращались, был и об эксплуатации коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, теплоносителя, по-простому говоря, теплосчетчиков.

Несколько лет назад в доме, в котором проживают пришедшие на прием, были установлены приборы учета тепла. Они были приняты в эксплуатацию, с них снимались показания и жители платили по факту за потребленное тепло. В 2016 году теплосчетчик АО «ТЭС» не принял, предъявив ряд требований к его расположению. Причем сделано это было не летом, а в разгар отопительного сезона — в октябре. И жителям с этого момента пришлось платить по нормативам, ведь показания счетчиков оказались, по мнению теплоснабжающей организации, «неправильными».

Жильцы вполне справедливо посчитали данную ситуацию неприемлемой и отправились на прием к народному депутату от своего округа Ольге Балабкиной с просьбой повлиять на разрешение непростого вопроса. Разумеется, их требования были расценены как абсолютно верные, и депутат обратилась в республиканскую прокуратуру с запросом о проведении проверки по указанным фактам. После проведения проверки исполняющий обязанности прокурора республики направил ответ. В нем говорится, что действительно, теплоснабжающая организация нарушила положения закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и ряда других законодательных актов. По результатам проверки прокуратурой Алданского района в интересах заявителей подано исковое заявление в Алданский районный суд. В феврале состоится заседание, на котором будет рассмотрен данный вопрос. Надеемся, что суд также станет на сторону граждан и его решение будет в их пользу.

Наш корр.