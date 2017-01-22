Селфи — сегодня одно из самых модных направлений в фотографии. Мы предлагаем вам сфотографировать самого себя для участия в конкурсе «Селфи по-алдански». Сфотографироваться можно у зеркала, в транспорте, в отпуске, катящимся с горы — да где угодно и как угодно. Креативные идеи приветствуются!

Фото обязательно подписывайте, чтобы мы знали, где оно было сделано. Желательно, чтобы фото было качественное.

Присылайте свои оригинальные портреты на наш адрес: г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская, 13, по электронной почте: aldanohka@yandex.ru, а также на номера для WhatsApp-сообщений, указанные в выходных данных газеты.

Победители будут определены в трех номинациях: «Выбор редакции», «Интернет-симпатия» и «Эксперт-симпатия». Чтобы проголосовать за «Интернет-симпатию», следует написать комментарий к фото на сайте газеты www.aldanochka.ru. Для определения победителя в третьей номинации пригласим профессионала в области фотографии.