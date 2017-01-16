В ОМВД России по Алданскому району обратился владелец пластиковой карты, с которой была списана крупная сумма денежных средств в размере 172 000 рублей.

По горячим следам с помощью системы видеонаблюдения был установлен 31-летний местный житель, который пояснил, что, прогуливаясь по дворам, увидел в снегу барсетку черного цвета. Подняв ее, он обнаружил две пластиковые карты, рядом с которыми был и пин-код. Тут же возник умысел проверить данные карты на наличие денежных средств. Пройдя до банкомата, снял с одной из карт вышеназванную сумму, после чего карту уничтожил, разломив ее пополам. Деньги потратил на личные нужды, приобретал продукты питания, ходил в увеселительные заведения, кафе.

Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В. СОЛОВЬЕВА,

ОМВД России по Алданскому району.