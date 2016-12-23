«Новый год каждому ребенку!»просмотров 6
Декабрь задает тон настроению — чудес ждут даже скептики. Атмосфера затягивает в круговерть предновогодней суеты: ждем подарков и выбираем их сами, чтобы порадовать родных и друзей.
Изобилие на полках магазинов видят все, но не каждому оно доступно. Невозможно кардинально изменить жизнь малообеспеченных семей, но в наших силах создать праздник для каждого ребенка из такой семьи.
В ноябре стартовала благотворительная акция «Подари Новый год каждому ребенку!». Правило простое: покупаете игрушку и кладете ее в особую коробку. Вручение подарков произойдет на новогоднем утреннике в Центре молодежных инициатив. Найти коробки просто — они нарядно украшены и размещены в магазинах игрушек Алданского района.
Давайте вместе устроим праздник для каждого маленького жителя района! Приобщайте к участию в акции детей — учите их делиться.
Заранее благодарим всех, кто примет участие в нашей акции.
Г. Великоростова,
младший научный сотрудник Алданского историко-краеведческого музея.
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