Жители Алданского района, да и всей республики, обеспокоены информацией о том, что населенные пункты, находящиеся на его территории, исключены из перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. За комментарием мы обратились к заместителю председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), народному депутату, представляющему данную территорию, Ольге Балабкиной.

6 декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции).

Изменения коснулись отдельных районов республик Бурятия, Карелия, Коми, Тыве, Якутия, Забайкальского, Пермского и Хабаровского краев, Амурской и Мурманской областей, а также Ханты-Мансийского АО. К районам Крайнего Севера территория может быть приравнена в том случае, если на ней отсутствуют автотранспортные магистрали, которые связывают ее с «большой землей», либо в том случае, когда связь является сезонной.

Если говорить о Республике Саха (Якутия), то изменения затронули г. Нерюнгри и ряд населенных пунктов Алданского района: Алдан, Томмот, Ленинский и Нижний Куранах.

Давайте вспомним, с какой целью был сформирован этот список и почему та или иная территория, тот или иной населенный пункт попадали в этот перечень. Это было сделано с целью определения местностей, с которыми отсутствует связь по дорогам с твердым покрытием, с ближайшей железнодорожной станцией, морским или речным портом. Возможность сообщения по общей сети автомобильных или железных дорог должна быть круглогодичной, а сезонная транспортная изоляция — не превышать более 180 дней. В подобные регионы досрочно завозят продукты, медикаменты и другие товары. В них устанавливается особый порядок ценообразования на нефтепродукты.

Как мы с вами знаем, перечисленные выше населенные пункты имеют круглогодичное сообщение со всей страной как автомобильное, так и железнодорожное. Транспортной изоляции как таковой не существует, не говоря уже о сроках более 180 дней.

Если мы посмотрим текст подобного документа в предыдущей редакции, то там сказано, что в Якутии к перечню районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) относились «все районы и населенные пункты, за исключением Алданского района и города Нерюнгри». Сейчас же мы можем говорить о том, что произошло уточнение, из перечня исключены не все населенные пункты Алданского района, а лишь те, которые имеют постоянную круглогодичную транспортную схему. А вот небольшие поселки, такие как Чагда, Кутана, Хатыстыр, которые не имеют постоянного сообщения, во время межсезонья находятся в изоляции, они как раз попадают в данный перечень, и к ним будут применяться меры государственной поддержки по завозу грузов и продовольствия.

При этом стоит отметить, что постановление не предполагает отмены так называемых северных льгот: льготного стажа при назначении пенсии, дополнительного отпуска, надбавок к зарплате и других. Данные меры социальной поддержки закреплены в Трудовом кодексе России и в ряде федеральных законов. Дело в том, что кроме указанного перечня, который регулирует вопросы досрочного завода продукции, так называемый северный завоз, существует «Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г. о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях», утвержденный постановлением Совета министров СССР N 1029 от 10 ноября 1967 года, и его менять не предполагается.

Конечно, хотелось бы, чтобы такие важные документы, имеющие большой общественный резонанс, заранее бы содержали ответы на все вопросы, а не требовали разъяснений и уточнений. Думаю, что Правительство Российской Федерации учтет это, и в дальнейшем мы не будем попадать в ситуацию, когда не только рядовые граждане, но и органы исполнительной власти, законодатели на местах вынуждены успокаивать граждан и разъяснять решения федерального центра.

Подготовил И. ПЕЧЕТОВ.