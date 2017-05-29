На днях в Алданской центральной районной больнице приступает к обязанностям новый врач — в район прибыл специалист-эндокринолог. Теперь докторов этой специализации в Алдане будет два, консультации смогут получить и взрослые, и маленькие пациенты, страдающие эндокринными нарушениями. Также в городской поликлинике вскоре будет вести прием невролог-психиатр.

Таким образом, как сообщил на планерном совещании в районной администрации главный врач АЦРБ И. Иванов, коллектив алданской больницы за недолгое время пополнился необходимыми медицинскими кадрами: в район также в течение года приехали два врача общей практики, хирург, анестезиолог-реаниматолог.

Еще недавно тема кадрового голода в АЦРБ неизменно стояла на повестке дня. Среди причин того, что получившие диплом врача выпускники медвузов не торопятся занимать вакантные места в алданской больнице, в числе первых было отсутствие жилья. Теперь потребность в специалистах стоит уже не так остро. Пополнение штатов медицинскими работниками с высшим образованием во многом стало возможным и благодаря мерам поддержки, оказываемым им в районе, а именно введенному в строй жилому дому для специалистов-медиков.

Наш корр.