55 лет трудовой деятельности: ура, Галина, культУРА!

В далеком 1966 году теплым июньским днем порог районного Дома культуры переступила невысокая хрупкая девушка по имени Галина. С тех пор в ее трудовой книжке менялись только наименования учреждения и должности, неизменной оставалась сфера трудовой деятельности – культура. 55 лет своей жизни отдала любимой работе эта жизнерадостная, энергичная женщина, которую знает не одно поколение алданцев, – Галина Ивановна Красноусова.

– Каждый человек, оканчивая школу, мечтает кем-то стать, как, например, мальчишки в моем советском детстве мечтали стать космонавтами. А я ни о чем таком не мечтала, думала, окончу восемь классов, а там видно будет, – рассказывает моя собеседница.

Так что, встав на пороге взрослой жизни, особо не раздумывала, когда отправилась за компанию с подружкой в Якутск, поступать в медучилище. При этом, признается, крови с детства боится, чуть что – сразу в обморок.

– Экзамены начались, а я сижу и думаю: ну зачем я туда пойду, если у меня нет никакого стремления? И вернулась домой, – рассказывает Галина Ивановна. – Продолжила учебу в вечерней школе, а в 11-м классе случайно увидела объявление в газете о том, что в Якутске набирают на курсы радио-операторов. Собралась с сестрой и поехала. Окончив курсы с отличием, вернулась в Алдан, а работы по специальности нет, радиооператоры тогда трудились только в аэропорту да на почте…

Сестра Валентина устроилась на почту, а Галина в поисках места пришла в аэропорт, где новоиспеченного специалиста обнадежили: ждите. Ожидание затянулось на несколько месяцев, и мама, Александра Ивановна, поднимавшая дочерей одна, не вытерпела: «Что, долго сидеть будем?» Сама она работала в библиотеке в Доме культуры, там как раз освободилось место технички, и вопрос трудоустройства старшей дочери был решен. Дата 17 июня 1966 года крепко врезалась в память, отмечает моя собеседница: при оформлении на работу под рукой не оказалось ни синей ручки, ни карандаша, и писать заявление пришлось красными чернилами. А вскоре шустрой 19-летней девчонке предложили место кассира в кинотеатре ДК. На этом поприще, к слову, Галина Ивановна отработала четверть века, до последних дней киносети в районе.





Директором Дома культуры тогда был Генрих Радякин, он же руководил духовым оркестром. «У него были очень большие валенки и труба. Вот это я очень хорошо запомнила», – смеется Галина Ивановна, вспоминая, как под звуки духового оркестра танцевала в Доме культуры молодежь. Кроме библиотеки, в здании Дома культуры также располагался книготорг, а еще буфет от продснаба, где пришедшие на танцы трудящиеся могли даже выпить пива – за порядком четко следили дружинники.

В ДК во все времена была хорошая самодеятельность. Эдуард Дайнович, Володя Погромский, Валя Резникова… – перечисляет моя собеседница алданских самодеятельных артистов, с которыми не раз колесила с концертами по району и за его пределами: будучи кассиром, Галина Ивановна выполняла еще и функции администратора. Работа, признается, очень нравилась. Разный народ, фестивали, конкурсы… «Я попала в свою стихию!» – говорит Галина Ивановна. Так что, когда позже появилось место радиооператора в порту, Галя сказала «нет».

– Помню свой первый выход на сцену, – улыбается Галина Ивановна, – Нэлли Павловна Афанасьевна, заведующая библиотекой, где работала моя мама, предложила прочитать стихотворение на юбилее Сергея Есенина. Я все выучила, рассказала ей. А когда вышла на сцену и увидела полный зал, все забыла напрочь. И только слышу: за кулисами подсказывают, и так уже громко, что и весь зал слышит, а я все никак не могу перебороть страх. Но потом собралась, зал начал аплодировать, и я рассказала.

Но, признается, до сих пор волнуется, если где-то участвует.

Вспоминает и свое первое сотрудничество с нашей районной газетой. В 1966 году под рубрикой «Алдан Златослюдов», где рассказывали обо всех порочных делах в разных сферах деятельности в городе, вышел материал «Срочный ремонт, или Приходите через полгода». Автор – молодая работница Дома культуры остро живописала свои «похождения» в быткомбинате: сдав поставить набойки на каблуки, полгода не могла вернуть свои дефицитные туфли. В тот же день после выхода статьи туфельки были готовы, а новоиспеченный общественный корреспондент надолго уверовала в силу печатного слова, так что дружба с газетой продолжается и поныне.

Последние дни 1976 года для работников ДК были наполнены не только предновогодней праздничной суетой, но и заботами о переезде – 29 декабря коллектив отметил новоселье в новом каменном здании городского Дома культуры по ул. Ленина.

– Еще пахло краской, но все уже готовились к мероприятиям, – рассказывает Галина Ивановна и вспоминает курьезную историю, произошедшую в день открытия Дома культуры. – На праздник пришло почти 400 человек. Вешалки в гардеробе были прибиты к стене, люди повешали пальто и шубы, а когда вышли после торжества, дружно ахнули – вешалки отвалились от стены и все шубы лежали ровненько на полу. С той поры придумали систему гардероба, которая есть и сейчас.

В этом году городскому Дворцу культуры исполняется 45 лет. За это время в его стенах прошло огромное количество мероприятий, и, говоря о культработниках, которые всегда с открытой улыбкой встречали своего зрителя в зале, мы в числе первых называем Галину Ивановну Красноусову.

– Моя бабушка, Эмилия Алексеева, – чистокровная цыганка, родилась в Санкт-Петербурге. В Ленинграде родилась и моя мама. Когда началась революция, бабушка отдала детей в детский дом, чтобы те не погибли от голода. Мама воспитывалась в детдоме до совершеннолетия. И тоже в свое время выучилась на радиста, видимо, потому что у нас у всех хороший музыкальный слух. И если бабушка-цыганка постоянно была с гитарой и пела песни, то я по третьему поколению тоже пыталась учиться играть на гитаре и до сей поры танцую «Цыганочку». Видимо, цыганские корни дают о себе знать, – смеется Галина Ивановна.

Мама Г. И. Красноусовой, Александра Ивановна, вышла замуж за военного, и из Ленинграда они приехали к родителям мужа в Большой Невер, где молодую семью и застала война. Мужа Александры Ивановны сразу забрали на фронт, где он погиб в первые дни войны. Молодая женщина пешком добралась до Алдана и уже здесь, после войны, вышла замуж за Ивана Леонтьевича Зейгерта. В 1948 году родилась Галина Ивановна, а в 1949-м отца забрали люди в военной форме. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. Оставшись с малышкой на руках, мать позже связала судьбу с другим человеком, у Галины появилась сестра Валентина. В 1976 году умерла мама, и у Галины Ивановны не осталось надежды, что кто-то расскажет ей о родственниках отца. В юности она обращалась на Всесоюзное радио, где программу по поиску пропавших людей вела поэтесса Агния Барто. Однако ответа не было.

В 1979 году Галина Ивановна вышла замуж за Михаила Семеновича Красноусова, который, узнав семейную историю своей супруги, поддерживал ее в поисках. В 2012 году с помощью соцсетей и интернета Галина Ивановна нашла брата от первого брака отца и обрела много родственников. В «Алданском рабочем» мы тогда писали об этом счастливом событии в семье Красноусовых. Как оказалось, брат Галины Ивановны всю жизнь прожил во Владивостоке, работал в пароходстве. К сожалению, несколько лет назад его не стало, но, делится Галина Ивановна, они до сих пор поддерживают тесную связь с оставшейся родней, не забывают обмениваться поздравлениями, семейными фотографиями. И хотя на многие вопросы об отце до сих пор нет ответа, тем не менее семейная история пополнилась новыми страницами.

– Всю жизнь я проработала кассиром, но всегда была полна творческих идей, – говорит Галина Ивановна.

Многие помнят самый первый в Алдане конкурс юных красавиц «Мини-мисс» среди воспитанниц детских садов. Галина Ивановна вспоминает, как бегала по спонсорам – на дворе стоял 91-й год, как радовалась китайским платьицам для участниц и хрусталю. С улыбкой рассказывает, как мастерили для победительницы корону из проволоки, разнообразных бусин и жемчужин, собранных работниками ДК в домашних закромах.

За свои труды она получила почетную грамоту и предложение поработать в кинотеатре «Дружба» методистом.

– Муж меня поддержал: мол, давай, пробуй! Он вообще – двигатель, мне кажется, если бы не он, я бы ничего не добилась, – говорит Галина Ивановна. – Работая методистом, у меня было время заниматься и творчеством: перед началом фильмов мы стали приглашать выступать артистов самодеятельности, впервые вместе с женсоветом провели фестиваль «Веселые нотки»… В общем, все закрутилось, но кино все же постепенно сошло на нет. Здание «Дружбы» передали Театру юного зрителя, и мы всем коллективом перешли туда работать.

Галину Ивановну пригласили на должность директора Дома культуры. Нужно было повышать образование. И в 50 лет она вновь села за парту, став студенткой Якутского колледжа культуры и искусств. А в 55 получила и высшее образование, окончив Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств г. Улан-Удэ.

В 2006 году директорские заботы сменились упорядоченной работой специалиста по связям с общественностью в Управлении культуры. Однако, признается, тихая кабинетная деятельность пришлась не по нраву, не хватало общения, круговорота людей и событий. И неугомонная Галя вернулась в родной Дом культуры на должность администратора. А в марте этого года Галину Ивановну Красноусову избрали председателем Совета ветеранов войны, тыла и труда Алданского района.

Кстати, Галина Ивановна – заядлый коллекционер. Признается, всю свою жизнь, с детства, что-нибудь да собирала. Еще в школе начала собирать коллекцию конвертов. 10 лет отдала этому увлечению, но, к сожалению, все сгорело во время пожара дома. Многие годы Галина Ивановна с энтузиазмом собирает библиотеку книг об Алдане, предприятиях, воинах-якутянах. Началось все с книги «Алдан трудовой», а сегодня в коллекции Галины Ивановны не один десяток изданий о нашем золотопромышленном районе, его истории и людях. В дополнение – 25 тысяч фотографий с районных и городских мероприятий. А еще – целая сувенирная лавка, интересная коллекция японских нэцке. Рассказывает, в свое время вместе с супругом занимались нумизматикой. В общем, увлечений много, как и идей, и творческого вдохновения для их реализации.

– Я – счастливый человек, – говорит Галина Ивановна, – у меня замечательная семья: супруг, четверо детей, шесть внуков и любимое дело, которому я верна по сегодняшний день.

Ольга Горбачева.Фото из архива

Г. Красноусовой.