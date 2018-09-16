Без десяти век

Как долго мы готовились к юбилею своей любимой газеты «Алданский рабочий» и так быстро он пролетел! Остались десятки фотографий и много-много теплых воспоминаний. Оглядываясь назад, можно сказать, что получился настоящий праздничный марафон, дни районной газеты благодаря нашим друзьям в Ленинском, Нижнем Куранахе, Алдане мы провели встречи с читателями нашего земляка, читателя «Алданочки», актёра, драматурга, художника, преданного друга и гостя газеты, Игоря Григорьева. Одними из первых мы посетили золотодобытчиков, коллектив АО «Полюс Алдан», предприятия, благодаря которому Игорь Витальевич смог украсить наш праздник. Наше огромное спасибо всем, кто откликнулся, кто поддержал в реализации творческих идей! Администрациям муниципальных образований «Алданский район», «Город Алдан», «Поселок Ленинский», десяткам предприятий и творческих коллективов.

«Надежное плечо»

Не случайно накануне юбилея мы выпустили этот почетный знак, чтобы вручить его самым надежным друзьям газеты, тем, кто всегда рядом, всегда поддержит и поможет. Его обладателями в юбилейный день стали самые верные друзья редакции: заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Чокуур Николаевич Гаврильев, глава МО «Алданский район» Северин Николаевич Поздняков, управляющий директор АО «Полюс Алдан» Алексей Петрович Носков, глава МО «Город Алдан Александр Лукич Бугай, генеральный директор АО АК «Железные дороги Якутии» Василий Владимирович Шимохин, генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Михайлович Татаринов, директор рекламной студии «Спектр» Евгений Анатольевич Кокшенев.

Особое место в числе награжденных этим знаком занимают наши коллеги – редактор алданского филиала НВК «Саха» Руслан Олегович Павлов, директор Алданской типографии Ольга Владимировна Жукова и весь ее дружный коллектив, который прилагает максимум усилий все эти 90 лет, чтобы газета была напечатана качественно и вовремя дошла до читателя.

Газета всех поколений

В этом мы еще раз убедились на празднике, гостями и участниками стали представители как минимум трех поколений алданцев. История газеты неразрывно связана с историей страны, района и его жителями. 7 сентября 1928 года был выпущен первый номер «Алданочки», в этот день и зародилась большая дружба между читателями и газетой. Вместе с районкой выросло не одно поколение алданцев. Люди с малых лет привыкли доверять газете, советоваться с ней в трудные минуты, делиться радостью, возмущаться, размышлять… У «Алданского рабочего» богатая биография, многое пришлось пережить, пройти путь становления, чтобы сегодня быть признанной, быть первой, одной из лучших газет республики. И это отмечают не только читатели, но и руководство республики. Право зачитать поздравление врио главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева было предоставлено главе МО «Город Алдан», руководителю предвыборного штаба Айсена Николаева, Александру Лукичу Бугаю.

Менялись времена, менялось и содержание, тематика, герои газетных страниц, но главным принципом издания остаётся качественное и своевременное информирование читателей о жизни города и района, формирование компетентного общественного мнения по всем вопросам общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Алданского района. И заслуга в этом талантливых, самоотверженных газетчиков разных лет, отдавших «Алданочке» свой талант, свою жизнь.

Гордимся вами, коллеги!

Зачастую мы не задумываемся, что за страницами газеты огромный труд многих людей – журналистов, операторов верстки, корректоров, бухгалтеров и, конечно, печатников. Они и были героями юбилейного вечера, которым вручены десятки заслуженных наград. Перечислять их все, думаю, не скромно, отмечу лишь некоторые, особенно символичные. Юбилейным знаком Республики Саха (Якутия) «385 лет Якутия с Россией» награждена Галина Степановна Пензина, ветеран газеты. Знака «Отличник печати Республики Саха (Якутия)» удостоена Татьяна Михайловна Гермогенова, оператор компьютерного набора и верстки газеты «Алданский рабочий», человек преданный своему делу и очень любящий его.

Почетными грамотами министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии награждены мои дорогие коллеги, беззаветно служащие «Алданочке»: Ирина Александровна Виноградова, ответственный секретарь газеты, Ольга Михайловна Горбачева, редактор отдела, Яна Вячеславовна Юдина, главный бухгалтер, Валерия Петровна Щелканова, бухгалтер. Администрациями района и города отмечена работа корректора Виктории Григорьевны Книгиной и корреспондента Анны Ивановны Юмадиловой.

Бывших газетчиков не бывает, они всегда в строю, поэтому грамоты, благодарственные письма и ветеранам редакции, и внештатным авторам, и просто верным друзьям: Людмиле Васильевне Дегтяревой, Татьяне Николаевне Сизых, Владимиру Васильевичу Троицкому, Тамаре Прокопьевне Мигуновой, Татьяне Алексеевне Трапезниковой, Геннадию Иннокентьевичу Скворцову, Елене Александровне Ивкиной, Татьяне Ивановне Тереховой, Александру Владимировичу Петунину, Надежде Николаевне Греку, Валентине Александровне Кузьминовой, Елене Серафимовне Доновой, Евгению Анатольевичу Лушникову и многим другим.

Блистательно поздравили друзья

Для юбиляров в этот вечер выступали лучшие артисты, как всегда ярко и от души. Накануне торжества ко мне подошла с предложением руководитель талантливейшего коллектива – Алданского концертного оркестра Якутии Юлия Сергеевна Швецова с предложением: «А ничего, если мы исполним на два номера больше, чем планировалось?». Конечно, мы были за, ведь так здорово насладиться волшебными звуками балалайки Дмитрия Швецова, саксофона ….. Фасия, чарующим голосом Александра Королева, талантом всех оркестрантов. Спасибо вам, друзья!

Рукоплескал зал и таким любимым коллективам, как «Нежность» под руководством Жанны Костиной, Алданский театр юного зрителя, режиссер которого Ирина Дегтярева помогла нам провести дни газеты в Алданском районе. Ярким прекрасным подарком стали выступления солистов ДК «Металлург» под руководством Марины Ярославны Русиновой Ирины Спириной и Данила Обуткина.

Украсили торжество юные артисты центра семейного устройства, придало торжественности показательное выступление юнармейцев под руководством Сергея Петровича Каргина.

За ними будущее газеты

В зале на праздничном вечере было много молодежи, детворы, и это очень радует. Подрастает очередное поколение читателей, которое уже тянется к газете.

На протяжении многих лет одними из самых любимых и важных для читателей были и остаются в «АР» детские рубрики. «Чужих детей не бывает». «Мы и наши дети». «Маленькая страна». «Ребёнок с первой полосы». Очень много детей участвовали в конкурсах «Алданочки», принимают активное участие и сейчас. Около тридцати малышей

стали участниками юбилейного фотоконкурса, победителями стали все! На сцене каждому был вручен приятный подарок – большой мягкий медведь. Вот наши юные участники: Кирилл Сорокин, Олеся Колосова, Виталия Шпаковская, Витя Аммосов, Ангелина Сташкова, Вадим Серебряков, Вероника Касьянова, Мелисса Вартанова, Соня Кажаева, Даша Лаптева, Ушаковы Вероника и Варвара, Переваловы Семен и Ирина, Истомины Ксения и Александр, Степановы Ксения и Карина, Алина Яковлева, Василиса Крылова, Владислав Красноусов, Ярослав Есиков, Лев Амиров, Никита Ожегов, Соня Тихненко,

Савелий Зубов, Дана Ходжер. Подрастайте, дорогие ребята и становитесь в дружные ряды читателей и почитателей нашей районной газеты! А мы постараемся сделать ее еще более интересной, насыщенной актуальной информацией.

К юбилею мы выпустили специальный номер, который на вечере гулял по залу, собирая пожелания. Благодарим всех, кто оставил исторические записи, приятно читать похвалы, полезно знакомиться с советами. Все их мы учтем в