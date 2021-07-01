35 лет в этом году исполняется одной из главных достопримечательностей Алдана – Мемориалу Славы

Он был воздвигнут в 1986 году. Его сооружение было приурочено к 40-летию Победы в ВОВ.

Проект памятника был подготовлен архитектором Иваном Семеновичем Лукиным и скульптором Семеном Кирилловичем Прокопьевым. Мемориал Славы был построен артелью «Золотинка» на средства, собранные алданцами. В экспозицию входит обелиск Победы, скульптурная группа тружеников тыла и даты начала и окончания Великой Отечественной войны, ранее в составе комплекса также были урны с землей городов-героев.

На обелиске увековечены имена алданцев – 7 Героев Советского Союза и 1 600 алданцев, не вернувшихся с полей сражений. Позже на обелиске появлялись новые плиты с фамилиями воинов-алданцев. Одну из них – с четырьмя фамилиями прикрепили в прошлом году. Также летом 2020 года рядом с памятником Алданским историко-краеведческим музеем были размещены стенды с именами воинов, призванных военкоматом Алданского округа и погибших на полях Великой Отечественной.

Наш корр.