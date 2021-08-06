3 лесных пожара

действуют на территории Алданского района в зоне авиационного контроля в настоящее время. Они находятся на значительном отдалении от населенных пунктов, на границе с соседним Хангаласским улусом. Задымление, которое наблюдается в городах и поселках муниципалитета, связано с пожарами, действующими на территории Олекминского и Хангаласского районов, где складывается сложная лесопожарная обстановка, говорят специалисты. Территориальным отделом Роспотребнадзора по РС (Я) осуществляются замеры состояния атмосферного воздуха. В настоящее время превышений допустимой концентрации вредных веществ не регистрируется.

В течение ближайших дней в пределах нашего и соседних муниципальных образований прогнозируются длительные осадки в виде дождей, которые должны способствовать сокращению количества горящих лесов.

Напомним, что с 23 июня в республике действует Указ главы Якутии о запрете выезда граждан в лесные массивы.

Наш корр.