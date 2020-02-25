V Дальневосточный конкурс «Я – инженер» под патронатом второго президента Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова стартует в эти дни. Организаторами конкурса выступают правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Высший инженерный совет Республики Саха (Якутия) и Фонд поддержки гражданского общества «Точка опоры», президентом которого является государственный советник Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров.

Задача конкурса – популяризация инженерной профессии и технических специальностей среди молодежи.

В конкурсе принимают участие: «Будущие инженеры» – это школьники 8–10-х классов, «Молодые инженеры» – студенты вузов и ссузов и «Профессиональные инженеры» – молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап – заочный, участники должны прислать работы на электронную почту dvkonkursyaingener@mail.ru до 15 мая. Второй – очный этап, когда конкурсанты категорий «Молодые инженеры» и «Профессиональные инженеры» собираются на защиту своих проектов на молодежном форуме, который традиционно проходит в июле в республике. Финал состоится в период до 30 октября 2020 года.

Для школьников в категории «Будущие инженеры» второй и третий этап конкурса проходит в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» в городе Якутске. Здесь ребята (смена «Я – инженер» составляет 250 человек) получат возможность познакомиться с интересными лекторами – преподавателями СВФУ инженерно-технического направления, ведущими специалистами производственных предприятий республики. В программе смены также предусмотрено посещение промышленных объектов, познавательные экскурсии, оздоровительные мероприятия. Кроме того, центр отправляет победителей направления «Будущий инженер» в ВДЦ «Океан» на смену «Наука. Техника. Прогресс».

В этом году для школьников – участников конкурса планируется новшество: Северо-Восточный федеральный университет вносит изменения в правила приема в СВФУ в части включения в перечень индивидуальных достижений абитуриента участие в конкурсе «Я – инженер».

И, конечно, самое интригующее. За свои разработки победители в разных номинациях получают ценные призы. А главный из них – автомобиль. Все призы предоставляются Фондом поддержки гражданского общества «Точка опоры».

Информация о сроках подачи заявок и условиях проведения конкурса размещена на официальных сайтах Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) http://minmol.sakha.gov.ru, Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова» https://www.s-vfu.ru/, государственного советника РС (Я) В. А. Штырова http://va-shtyrov.ru/

Оргкомитет.