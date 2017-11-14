В Государственной думе был создан совет, который займется улучшением законодательства в сфере безопасности дете й и формированием доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет газета «Известия».

По ее словам, положение о совете было утверждено председателем Думы Вячеславом Володиным. Яровая рассказала, что в совет вошли представители министерств, ведомств, школ и вузов, учреждений здравоохранения, а также некоммерческих организаций.

Основная задача нового органа — это защита жизни и здоровья детей, обеспечение их информационной безопасности, создание единого образовательного пространства и воспитания, а также проведение профилактических мер против экстремизма и правонарушений в молодежной среде. Кроме того, совет будет принимать меры против вовлечения детей в преступную деятельность, искать пропавших несовершеннолетних, а также помогать реабилитироваться пострадавшим детям. Также совет займется вопросом качества детского питания в школах и защиты прав несовершеннолетних потребителей.

Кроме того, совещательный орган проанализирует и оценит действующие нормы законодательства и новые проекты в сфере безопасности несовершеннолетних, а также выработает предложения, чтобы усовершенствовать законы или законодательные инициативы.

Яровая отметила, что новый совет станет «реальной рабочей площадкой» Государственной думы.

«Создание экспертного совета по такой важнейшей теме, как безопасность детей, будет способствовать поиску наиболее эффективных правовых решений на основе объединения усилий общества и представителей органов законодательной, исполнительной власти», — сказала она.

Вице-спикер Думы рассказала, что список членов экспертного совета уже сформирован. В него вошли, в том числе министр связи Николай Никифоров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров, член Общественной палаты и певица Диана Гурцкая.

В конце октября Яровая внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий отношения родителей и организаций, которые занимаются организацией летнего отдыха для детей. Вице-спикер предложила ввести форму общественного контроля за деятельности исполнительной власти, которые несут ответственность за организацию детского отдыха. Ее законопроект предлагает, обязать региональные правительства составлять на своих сайтах публичные реестры учреждений, которые занимаются такого рода деятельностью.

deti.mail.ru