Во Дворце культуры г. Алдана состоялось торжественное заседание, посвященное столетию Октябрьской революции. Столь значимое мероприятие не оставило равнодушными многих жителей города и района. Получив приглашение, они захотели принять участие в торжестве, вспомнить былое, пообщаться. Как из песни слов не выкинешь, так и забвению не предашь эпохальное событие вековой давности. Собравшиеся в зале Дворца культуры будто вернулись в свое прекрасное далеко: во времена пионерского детства, комсомольской юности, принадлежности к партии коммунистов. Выносили знамена люди – гордость района, среди которых депутат Верховного Совета СССР Галина Васильевна Петрухина, почетный гражданин Алданского района Ильдус Абдулович Саддаров. Исполнялся Интернационал, Гимн Советского Союза. Участников торжества тепло приветствовала первый секретарь райкома КПРФ Роза Васильевна Солнышкина. Звучали революционные песни, демонстрировались слайды, на которых запечатлены значимые исторические события в районе, лица передовиков производства, коммунистов, комсомольцев, пионеров…

Приятным сюрпризом для участников торжества стало появление на сцене мальчишек и девчонок в красных галстуках. Их приветствовали пионеры из школы № 20 села Хатыстыр. Ребята из Центра семейного устройства также вышли на сцену в форме юных ленинцев с акробатическим этюдом. Репертуар всех детских творческих коллективов был тематическим: пели «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Широка страна моя родная», танцевали под «Тачанку» в буденовках… И посвящение в пионеры состоялось прямо на сцене. А еще тряхнули стариной бывшие пионервожатые нашего района, которые, как в былые времена, облачились в белоснежные блузы, повязали на груди галстуки. Ученик школы № 9 Кирилл Мовчан рассказал о роли Ленина в революции семнадцатого года. Молодое поколение должно знать историю страны.

Главы районного и городского муниципальных образований С. Н. Поздняков и А. Л. Бугай выступили с приветствием и поздравлением, вручили уважаемым нашим землякам награды. Это специально выпущенная к юбилею медаль. Первыми ее удостаиваются долгожители. Среди них О. Я. Стрикова, которой 98 лет, А. М. Олесова, ей исполнилось 93 года, А. К. Кошкарев, он 7 ноября отметил 90-летие. Медали и благодарственные письма получили жители района, имеющие статус «Дети войны». Это Г. М. Очкасова, Л. И. Байкулова, Е. В. Колотушкин, Л. А. Масошина и другие. Среди награжденных ветеранов труда Г. В. Петрухина, Е. Н. Качалова, Л. Н. Князев и еще много заслуженных людей. Наград удостоились ветераны партии З. Г. Морозова, Л. П. и В. П. Алганаевы, С. Д. Думинов, М. П. Карпова, В. И. Ситников и другие. Среди награжденных активистов комсомольского движения – А. А. Васютина, Р. Э. Горбунова, С. В. Тужиков, пионерского – Л. Г. Новиченко, Н. К. Егорова, Т. П. Дедова. Всех, к сожалению, не перечислить. Но каждый в этот воскресный день 5 ноября, услышал в свой адрес сердечные слова за труд, общественные дела, преданность на всю жизнь идеалам. А это дорогого стоит. Растроганные вниманием представители старшего поколения не скрывали слез, подпевали вместе с исполнителями любимые революционные, комсомольские, пионерские песни. Были очень рады встретиться и поговорить друг с другом, попить чайку с пирогами. «Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография…» Ну, кто может оспорить слова известной песни времен СССР?

Организовал в канун векового юбилея в стенах Дворца культуры эту незабываемую встречу под названием «Мы – наследники Великого Октября» районный комитет КПРФ. А чтобы она такой получилась, участвовали в подготовке творческие коллективы, работники библиотеки им. Н. А. Некрасова, историко-краеведческого музея и множество других активных помощников инициаторов мероприятия.

Г. Степанова.

Фото предоставлены

Управлением культуры

МО «Г. Алдан».