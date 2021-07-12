Этих дней не смолкает слава

Время постоянно движется вперед, а позади остаются значимые для каждого из нас события. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас является День Победы в Великой Отечественной войне, и в этом году вся страна отметила 76-ю годовщину. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда…

















Великому событию в с. Чагда был посвящен митинг, который открыла глава МО «Чагдинский наслег» Ольга Шамуратовна Лазарева.

В праздничном мероприятии приняли участие дети и взрослые. Концерт, посвященный Дню Победы, открыл художественный руководитель МКУК-ДК «Сардаана» Алексей Попов с песней «Давным давно». Прозвучала песня о войне в исполнении специалиста по методике клубной работе Юлии Сизых.

Не остались в стороне жители села – с сольными номерами выступили Ирина Кушнарева, Елена Ильенко. Участие в концерте приняли и школьники: Ульяна Городецкая, Максим Сизых и другие ребята пели песни и читали стихи.

Администрация МО «Чагдинский наслег» организовала полевую кухню, традиционно раздавали солдатскую кашу. Завершилось мероприятие праздничным салютом.

Благодарим всех участников!

Г. Кондратьева,

директор МКУК-ДК «Сардаана».

Фото предоставлены автором.