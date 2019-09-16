Эта ярмарка была широка и весела

В Алдане в конце августа прошла традиционная выставка-ярмарка урожая 2019 года. В этот солнечный день с утра на площадь Дворца культуры постепенно прибывали сельхозпроизводители, занимали свои места и готовились к торговле. Приехало много гостей из Н. Куранаха, Томмота, Алексеевска, Якокита и г. Завитинска Амурской области. Большую активность проявили и жители Алдана. Ранние покупатели уже толпились у прилавков и до официального открытия выставки успевали сделать покупки. За час площадь наполнилась и превратилась в место народного гуляния, торгового праздника.

Глава города А. Л. Бугай торжественно открыл ярмарку, пожелав всем удачной торговли и полезных, экологически чистых покупок. А чтобы ни гости, ни участники ярмарки не скучали, для них была подготовлена развлекательная программа от команды Театра юного зрителя. Задорные ведущие Елена Воронкова и Павел Волков в ярких костюмах с самого начала задали веселый и подвижный ритм мероприятию. Свою лепту внесли Ольга Зверева, Ирина Афанасьева, Денис Тиханович, Иван Золорев, они не давали скучать зрителям, одну за другой проводили игры, награждали участников памятными подарками. Тюзовцы во всей красе представили посетителям свой зрелищный товар, а также показали творческий потенциал юных дарований. И стар и млад с неподдельным интересом принимали активное участие в ярмарочных забавах и потехах, весело и дружно водили хоровод. Из пассивных зрителей горожане становились полноправными участниками уличного представления. Праздничный, задорный тон ярмарке задавали зажигательные вокальные номера солистов народного хора «Ветераны Алдана» Любови Щербаковой, Людмилы Вартановой, Ирины Петуниной, дуэта Ларисы Солошенко и Надежды Якушевой. Их веселые песни не оставили равнодушными никого из покупателей, которые непроизвольно подпевали артистам.













Торговым рядам не хватало места, прилавки привлекали посетителей качеством и разнообразием сельхозпродукции. Одними из первых на ярмарку приехали супруги Шумеевы, поэтому неудивительно, что их товар с первых минут оказался самым востребованным. Рядом расположилась семья Григорьевых, помимо овощей они привезли необычный гибрид ягоды смородины и малины, а внучка Катя сделала чудесную лесную композицию из природного материала, за которую была награждена сладким подарком. Лидия Юрьевна и Владимир Федорович Кирилловы из Н. Куранаха предложили покупателям такой богатый ассортимент ягод, овощей, закруток отличного качества, что глаза разбегались. К их прилавку трудно было подойти из-за длинного хвоста выстроившейся очереди.

Выставка Елены Ситкевич всегда поражает жюри своей оригинальностью, огромные дыни, пузатые кабачки, «глазастые» неохватных размеров тыквы. Вот и нынче она не изменила своим принципам и ошарашила всех деревом с перцами-колокольчиками! Из года в год супруги Скавитины не перестают удивлять алданцев богатством и изобилием своего урожая, столы буквально ломились под грузом ягод, свежих овощей еще вчера дозревавших на грядке. Их товар как всегда уходил на ура! Толчея возле прилавка Татьяны Ороевой как образовалась с раннего утра, так практически и не уменьшилась до самого закрытия ярмарки. Этот профессионал никогда не остается обделен покупательским вниманием! Не меньший ажиотаж кипел у прилавков самых «выдержанных» участников ярмарки Е. А. Дойко, М. А. Мотовиловой, Р. К. Киямова, М. В. Громовой, Н. И. Хорошковой. Очень отрадно было видеть этих постоянных участников выставки, которые ежегодно активно демонстрируют свои достижения и заслуженно получают награды, слова благодарности от организаторов. Также повышенным спросом у покупателей пользовался товар Л. П. Сильвестровой, А. А. Магеровой, А. А. Макаренко, Л. И. Гордеевой, Е. Л. Золотаревой, А. Е. Юсуповой – посетители терпеливо ждали своей очереди у их столов, чтобы прикупить у них домашнюю консервацию, свежую картошечку и зелень, цветы, рукодельные шедевры.

На «Урожай-2019» также прибыли фермеры, индивидуальные предприниматели, общественники алданского района: ЛПХ И. Н. Аксенова, семья Алиевых, совхоз «Пятилетка» (А. В. Степанова), представители фирмы «Амурский мед», ОО «Дари добро», мастерицы и земледельцы Совета ветеранов, Общества инвалидов, Совета пенсионеров. Помимо богатого ассортимента и красивого оформления всеобщее внимание к торговому месту Совета пенсионеров периодически привлекала его председатель Е. С. Береснева, рассказывавшая в микрофон покупателям о выставленных товарах и изделиях ручной работы, а также красивые и аппетитные блюда Х. У. Котиковой. Недаром говорят, что пенсионеры добросовестные люди, они основательно изучили Положение о ярмарке и серьезно подготовились: яркая форма и презентация, этикетаж товара – все было выполнено на отлично! Не обходили стороной покупатели и хозяюшек Общества инвалидов, не первый год на их лотках красивые вязаные коврики, половички, носочки, их товар по праву завоевал признание у посетителей. Особые слова благодарности хочется сказать Совету ветеранов, представители которого – Г. М. Беляева, А. М. Шаева, А. Ф. Лычангина, М. В. Громова, В. А. Гринькова, В. А. Кузьминова, К. М. Цыбулова, Л. К. Селенчук как всегда не подкачали, вовсю представляли свои разносолы, задорно зазывали покупателей и прохожих, были настоящим украшением ярмарки.

Клубом мастериц «Чудеса рукоделия» представлены эксклюзивные изделия: кашпо, обереги, куклы, магниты, плетеный абажур и другие. Фантазии, терпению при создании этих шедевров можно только удивляться. Интерес к работам Светланы Соловьевой, Елены Гусаровой, Натальи и Екатерины Труфановых, Раисы Лифановой, Светланы Малиной, Нади Лифановой, Марины Крахмалевой, Елены Кондрашовой, Виталия Недошитова не уменьшался на протяжении всего времени работы ярмарки. Оригинальные плетеные корзинки, ложки, коробочки… Многие, засмотревшись на такое чудо, подолгу рассматривали диковинки, удивлялись и, не устояв перед соблазном, покупали, ведь эти сувениры станут прекрасным украшением домашнего интерьера.

Одним из запоминающихся экспонатов выставки, притягивающих взгляды детей и взрослых, стал симпатичный кролик, ожидавший своих новых хозяев. Живой уголок был представлен хозяюшками из «Дари добро», которые скромно демонстрировали своего питомца.

Накануне ярмарки жюри из числа участниц алданского женсовета объезжало дачные участки, дворовые территории, отмечая дома с цветущими фасадами, большими огородами, красивыми клумбами, необычным декором. Основным препятствием для оценки стараний алданских дачников и огородников стали высокие глухие заборы, за которыми, возможно, скрывались потенциальные победители. В результате награды нашли своих героев на празднике урожая.

Ярмарка издавна на Руси была индикатором производства и потребления, спроса и предложения, обмена информацией, сохранения и приумножения народных, культурных традиций. Она выполняла именно те функции, которые сегодня нам просто необходимы. Надеемся, наша ярмарка достигла этих целей, предоставила возможность обменяться опытом, продемонстрировала достижения и поддержала местных производителей, не обошла стороной ни одного участника и все остались довольны. Огромное спасибо всем спонсорам за помощь и отзывчивость, благодаря вам все участники получили заряд позитива. Праздник в очередной раз подтвердил необходимость проведения такой массовой торговли сельхозпродукцией, а значит, на будущий год в Алдане выставка-ярмарка «Урожай-2020» состоится!

Е. Иванова,

специалист Алданского центра культурного развития.

Фото предоставлены автором.