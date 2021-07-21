Эта служба облегчала быт, много лет была необходимой

Не за горами памятные даты. В следующем году исполнится сто лет со дня образования автономии Якутии, а затем мы, алданцы, будем отмечать вековой юбилей нашего любимого города. Поскольку вся моя жизнь, от рождения и до теперешнего солидного возраста, связана с родным краем, эмоции переполняют душу. Хочется выразить их на страницах «Алданки», в редакции которой прошли лучшие годы моей жизни, где профессионально состоялась. В июле этого года будет пятьдесят пять лет моей журналистской деятельности. Есть что вспомнить, о чем поведать дорогим моим землякам, совершить вместе с вами экскурс в минувшие времена.

Известная пословица гласит: «Что имеем – не храним, потерявши плачем». Именно ее смысл мотивировал меня на выбор цикла газетных публикаций. Остались добрая память о многих алданских предприятиях и организациях и грусть от их невозвратности. А ведь когда-то без них мы не представляли своей жизни. Летали самолетами из местного аэропорта, покупали пищепромовский хлеб и напитки, ремонтировали обувь, шили платья, делали прически у мастеров службы быта… С тех пор немало воды утекло, произошло то, что произошло. С распадом Советского Союза три десятилетия живем в иных условиях. Уже не социализм, но и не капитализм, а невесть что…

Глиняный кувшин

Клавдии Сарычевой

В сборнике «Алдан трудовой», вышедшем в 1984 году, написано, что в первые годы существования Алданского золотопромышленного района местной промышленности не было. Бытовое обслуживание населения: ремонт и пошив обуви, одежды, парикмахерские и другие услуги проводились кустарями-одиночками. В 1929 году были созданы небольшие артели кустарей, которые не имели единого руководящего центра. Как следует из архивных данных, Алданский районный промкомбинат организован в 1941 году, в год начала Великой Отечественной войны. Нынче ему могло бы исполниться восемьдесят лет. В семидесятые годы мне довелось встретиться и пообщаться с ветераном службы быта, депутатом Верховного Совета Якутской АССР Клавдией Петровной Сарычевой. Совсем юной девушкой пришла она в сороковые годы на работу в гончарный цех. Числился, оказывается, в сфере услуг такой цех, где делали посуду из глины. Опытные мастера научили девушку тому, что умели сами. Когда необходимость в этом производстве отпала, цех закрыли. А у Клавдии Петровны остался на память собственноручно сделанный керамический кувшин, который много лет хранился в ее семье. Но не только гончарный цех был в Алдане. Райпромкомбинат занимался еще производством кирпичей, в которых в ту пору была острая необходимость, в его штате имелись также мастера-кожевники.

Обновки

от закройщицы Ольги

Коллектив бытовиков славился мастерами своего дела. А они были в каждом подразделении службы сервиса. Например, в ателье алданские модницы стремились попасть к закройщице Вере Николаевне Цой. Лучшими парикмахерами слыли Галина Долганова, Ольга Пупыкина. Мне же много лет делала прически Наташа Пушкина. Хорошим мастером маникюра была Татьяна Калашникова. Заказчики оставались довольны работой сапожников обувной мастерской Виктора Пена, Нины Сухорословой. Мастер химчистки Вера Павлова, скорняк Лариса Кочнева, швея верхней одежды Евдокия Зуева, столяр Владимир Абрамчук… И этот список замечательных тружеников райбыткомбината можно продолжать и продолжать. В каждом населенном пункте района были открыты отделения бытового обслуживания, где сельчане, жители поселков получали необходимые услуги. Добрую славу снискало такое отделение в поселке Ленинском. Там работала очень толковая закройщица Ольга Петрова. Многие алданочки, и я в их числе, прибегали к ее услугам. Купив в магазине в пору тотального дефицита по счастливому случаю отрез ткани на платье, садились в автобус и ехали к Ольге. Наряд получался – загляденье! Большой плюс от обновок – индивидуальность, особый шарм, который они придавали обладательницам.

Закрыли химчистку

в ее золотой юбилей

Местные бытовики были для нас палочкой-выручалочкой при решении множества житейских проблем. На собственном примере убеждалась не раз. Когда сломалась стиральная машина, отправилась в химчистку-прачечную. Там можно было сдать белье в стирку приемщику, через несколько дней получить в надлежащем виде. Только каждую вещицу следовало снабдить меткой. Осталось с той поры старенькое полотенце, на котором вышила стебельчатым швом номерок с первой буквой моей фамилии – «342 П». Большой популярностью из-за отсутствия накрученных, как сейчас, стиральных машин – автоматов пользовались услуги самообслуживания. Подходил к большим «стиралкам», загружал вещички, а спустя определенное время чистенькими доставал, гладил и уходил довольный домой. В этой службе сервиса чистили верхнюю одежду, ковры и паласы, красили меховые изделия и выполняли другие услуги. Услугами пользовались как население, так предприятия и организации. Химчистка-прачечная «Новость» открылась в Алдане в 1971 году. Нынче у нее было бы пятидесятилетие, но именно в золотой юбилей приказала долго жить. Нет теперь в Алдане этой очень нужной службы. Помнится, как ее открывали, каким радостным было это событие для алданцев. Информация была опубликована даже в центральных газетах Советского Союза. СМИ писали, что в маленьком северном городке далекой Якутии появилось современное, оснащенное самой передовой техникой, предприятие бытового обслуживания. Увы, такой печальный финал.

Пианино напрокат

Служба сервиса советских времен оперативно реагировала на потребности населения в ее услугах. В конце шестидесятых открылся трикотажный цех «Северянка», ведь купить свитерок, кофточку, рейтузы и прочие вязаные вещи было проблематично. Руководила новым цехом Наталья Георгиевна Кошукова. Все изделия были машинной вязки. С приходом телевидения в наш район в 1974 году возникла необходимость в создании завода по ремонту телерадиоаппаратуры, и через какое-то время он появился на улице 50 лет ВЛКСМ. Многие алданцы заходили в пункт проката по улице Ленина (сейчас на его месте магазин «Купец»). Совсем недорого было взять во временное пользование телевизор, радиоприемник, швейную машинку, фотоаппарат, музыкальный инструмент… Такой услугой воспользовалась и я, когда дочка училась в музыкальной школе по классу скрипки. Скрипка у нас была своя, а вот для занятий сольфеджио требовалось иметь дома пианино. Не было смысла покупать, да и стоило недешево. Взяла напрокат, платила 17 рублей с копейками ежемесячно, что вполне было по карману.

Ау, часовые мастера!

За долгие годы жизни у меня скопилось немало наручных часов. В сегодняшнее компьютерно-планшетное время их мало кто носит. Но выбросить рука не поднимается. Ведь все они связаны с какими-то дорогими сердцу событиями. Дарили на дни рождения, награждали за профессиональные успехи, достались от ушедших в мир иной близких людей. Не все они тикают, давно требуют ремонта. Но куда и к кому обратиться? Перевелись часовые мастерства. А ведь во все годы существования районной службы быта они были и не сетовали на отсутствие заказов. Когда не стало местной службы быта, в магазине – «стекляшке» по Октябрьской улице еще можно было отремонтировать свои ходики и наручные часы. Там несколько лет работал индивидуальный предприниматель, часовой мастер, но он ушел из жизни.

Все это было,

было и прошло

Будет справедливо вспомнить тех, кто руководил районной службой быта в разные годы. Среди них – участник Великой Отечественной войны Тихон Прокопьевич Пупыкин, Николай Александрович Танин, ставший впоследствии заместителем председателя райисполкома, Александра Павловна Сорокина, толковый специалист, инициативный человек. Они много сделали для становления и развития этой важной сферы. Многочисленный коллектив райбыткомбината жил интересной, насыщенной жизнью. Были в нем передовики производства, трудовые династии, все подразделения участвовали в соревновании. Яркими событиями для жителей города и района становились дни быта, конкурсы на звание лучшего парикмахера, показы на сцене районного Дома культуры одежды, сшитой в мастерских и ателье. Все это было, было, было…

Галина ПЕНЗИНА.

Фото предоставлены

Алданским

историко-краеведческим музеем.