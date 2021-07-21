«Элементы дистанционного обучения будут присутствовать в образовательном процессе постоянно»

Оксана Евгеньевна Давиденко преподает в Алданском политехническом техникуме более десяти лет. Первоначально она являлась учителем физики и информатики, в процессе работы освоила методику преподавания флагманских дисциплин «Современные системы горно-транспортного комплекса» и «Цифровая культура предприятия». Рано или поздно все организации перейдут на автоматизированные системы, и молодые специалисты должны иметь о них представление. А с переходом на дистанционное обучение в марте 2020-го Оксана Евгеньевна первая выступила на передовую неизвестной и оттого пугающей «удаленки», чтобы адаптационный процесс к новой форме прошел как можно менее болезненно и у студентов, и у преподавателей!

В Алданском политехническом техникуме идут последние приготовления к демонстрационным экзаменам. Проверить аудитории, уточнить нюансы о регистрации экспертов, просмотреть еще раз сопроводительную документацию – задач масса, и все время не отпускает ощущение того, что забыто или упущено что-то важное!

В предэкзаменационной кутерьме Оксана Евгеньевна Давиденко пока отложила работу над одним из самых масштабных проектов учебного года: преподаватель создает сервер по дистанционному обучению.

– Необходимость создания такого сервера продиктована самой реальностью, – говорит Оксана Евгеньевна. – А предпосылки к ней сложились более года назад, когда мы одномоментно и массово ушли на дистанционное обучение. До этого времени мы вовсе не вникали, что представляет собой дистант. Ватсап был вспомогательным неофициальным максимумом, который использовался в работе.

На начальном этапе «удаленка» была сопряжена с массой проблем. Тогда преподавателям и студентам для работы были предложены общероссийские платформы. Именно в марте 2020-го в лексиконе обучающихся и сотрудников наиболее часто употребляемыми и весомыми стали глаголы «не тянет», «не вывозит», «не грузит» и «вылетает». Виртуальные образовательные платформы были перегружены, а при посредственном качестве интернет-соединения построить подобие диалога на таком «уроке» не представлялось возможным.

После нескольких дней провальных попыток было решено оставить федеральные платформы «про запас», а образовательный процесс продолжить на сайте политехникума, где преподавателям предлагалось размещать задания и методические материалы. На передовую дистанционного обучения первой встала Оксана Евгеньевна Давиденко: именно она создала сайт и начала заниматься его наполнением. Вопрос о доступности информации для студентов был решен.

– Конечно, для многих сотрудников использование сайта стало настоящим испытанием – ведь ранее многие работали на бумаге и от руки, а теперь преподавателям предстояло оформлять текстовые документы в строго надлежащем виде, – рассказывает Оксана Евгеньевна. – Чтобы задания были доступны студентам, многие преподаватели отправляли материалы нам, а мы уже размещали их на сайте. Сначала я занималась этим одна, затем присоединились Наталья Александровна Мещерякова и Елена Борисовна Галимова.

Объем работы по заполнению сайта был огромным, у Оксаны Евгеньевны и ее коллег эта деятельность занимала время, гораздо превышающее рабочее. До конца 2019–2020 учебного года сотрудники прожили в постоянном режиме онлайн. С использованием сайта был сопряжен еще один нюанс: задания не были закрытыми, их мог просмотреть любой пользователь интернета.

Тогда же, в мае 2020-го, стало очевидно, что элементы удаленного обучения могут оставаться в образовательном процессе постоянно. Во-первых, было неизвестно, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а во-вторых, дистанционные формы действительно очень удобны: от заболеваний не застрахованы ни студенты, ни преподаватели, порой присутствовать на занятиях есть возможность не у всех, а дистант позволит избежать пробелов, кои бывает непросто восполнить.

С сентября 2020 года было решено осваивать систему Moodle. В начале учебного года Алданский политехникум заключил договор с одной из компаний, специализирующихся на этих системах. Однако осуществление учебного процесса оказалось трудоемким: администраторские права техникума как пользователя были ограничены, и преподавателям предстояло заполнять массу граф.

– Тогда и пришло решение создать собственный сервер, – вспоминает Оксана Евгеньевна. – Я обучилась на курсах и приступила к работе. Когда сервер был создан, началось его наполнение.

Обозначение направлений и специальностей, разбивка по группам – по сути, сервер является виртуальным вариантом учебной части, систематизированной и структурированной. Заблудиться и запутаться в этой «учебной части» невозможно!

Перед Оксаной Евгеньевной стоит еще одна, не менее важная и трудоемкая задача. Она заключается в том, чтобы обучить преподавателей пользоваться сервером.

– Наши сотрудники предполагают, что это будет большой семинар, на котором мы прочтем лекцию по пользованию, – улыбается Оксана Евгеньевна. – Да нет толку от таких семинаров! Пока человек сам не сядет за компьютер и не попробует работать – он не поймет никаких объяснений! А чтобы каждый сотрудник освоил сервер, я сейчас готовлю серию скрин-кастов.

Зайти на сервер, настроить профиль, загрузить курс – что и в какой последовательности нужно делать, будет изложено в комплексе схем, а также в видеоуроках. Три урока Оксана Евгеньевна уже записала, впереди – еще несколько съемок. Если что-то не получится – консультировать создатель сервера станет в индивидуальном порядке. В будущем впервые вышедшие на сервер пользователи будут попадать на обучающий курс сразу.

Преподаватель О. Е. Давиденко планирует завершить работу над сервером к началу следующего учебного года. В сентябре с сервером начнут знакомиться преподаватели.

Пресс-служба АПТ.