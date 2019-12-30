«ЭКОЛОГ – это состояние души»

Подходит к концу 2019 год, объявленный в Алданском районе Годом экологического благополучия. С Алданским комитетом государственного экологического надзора районная газета «Алданский рабочий» плодотворно сотрудничает на протяжении многих лет. В 2019-м вопросам экологии «АР» посвятил цикл материалов, касающихся не только мероприятий в рамках тематического года, но и вступлению в силу новых правил обращения с коммунальными отходами. Содействие в подготовке многих из этих публикаций оказала сотрудникам районной газеты государственный инспектор Светлана Валерьевна Дмитриева.

Взаимодействие с районными и республиканскими СМИ и подготовка материалов ежемесячных выпусков «Зеленой газеты» – один из аспектов деятельности государственного инспектора Дмитриевой. Светлана Валерьевна отвечает также за реализацию такого важного направления деятельности комитета, как работа по экологическому образованию и просвещению населения, координирует работу общественных экологических объединений, кружков на территории района, входит в состав Межведомственной комиссии по экологическому воспитанию и просвещению населения. Совместно с главами поселений С. В. Дмитриева участвует в организации работ по проведению месячника санитарной очистки на территории Алданского района. Учитывая профессиональные знания в области юриспруденции, является основным представителем комитета в судах общей юрисдикции. Согласно административному регламенту Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) осуществляет государственный надзор в области охраны окружающей среды.

В 2015 году по итогам конкурса она стала лучшим госинспектором Министерства охраны природы РС (Я). А в октябре 2019 года награждена почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Это результат многолетней работы на службе экологического надзора. «АР» решил познакомить читателей поближе с сотрудником комитета государственного экологического надзора.











– Год подходит к концу, и уже можно подводить его итоги. Каковы, на Ваш взгляд, главные результаты Года экологического благополучия в Алданском районе?

– Во-первых, необходимо отметить, что объявление этого года Годом экологического благополучия в районе – это уже результат тесного взаимодействия, плодотворного сотрудничества Алданского комитета государственного экологического надзора и администрации Алданского района. Экологическое благополучие и безопасность является на сегодняшний день одним из приоритетных направлений социально-экономического развития нашего муниципального образования.

Год прошел очень плодотворно, все мероприятия, которые были намечены, успешно реализованы.

Большая поддержка в этот год была получена от депутатов Алданского районного Совета депутатов в части увеличения финансирования подпрограммы «Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы МО «Алданский район», что позволило приобрести высокопроходимую колесную и гусеничную технику, которая необходима для осуществления патрулирования ООПТ местного значения.

Одним из знаковых событий года стало заключение Соглашения о взаимодействии между Дирекцией биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий РС (Я) и МО «Алданский район». В рамках соглашения Министерством будет оказано содействие в развитии, функционировании и осуществлении муниципального контроля на ООПТ местного значения.

Недавно в распоряжение АКГЭН поступила колесная техника повышенной проходимости марки «Трекол», незадолго до этого – снегоход. Нужно сказать, что территория ООПТ местного значения, а их 12, занимает примерно 20 % от всей площади Алданского района, и оснащение такой техникой обеспечит доступность осуществления надзора на этих территориях.

Также большая совместная плодотворная работа в этом году проведена по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алданского района. Это и профилактические мероприятия, и надзорная деятельность. Результат – увеличение количества заключенных договоров по Алданскому району, создание и ведение реестров мест (площадок) накопления главами поселений, а также внесение в эти реестры предпринимателями своих мест накопления мусора.

– Светлана Валерьевна, в комитете экологического надзора (до недавнего времени комитете охраны природы) Вы работаете семь лет. В 2015-м стали лучшим госинспектором в республике. А в 2019-м Ваша работа получила признание на уровне Минприроды России. Наверняка за это время произошло немало важных событий, непосредственным участником которых Вы являлись. Какие из них наиболее значимы?

– Для меня это участие в разработке для администрации района комплексной пятилетней программы «Охрана окружающей среды», которая в настоящее время успешно реализуется. Программа включает два стратегических направления: «Экологическое образование и просвещение» на территории МО «Алданский район» и «Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы МО «Алданский район».

Одно из больших достижений – это внедрение в школах Алданского района системы школьного экологического мониторинга, которая в дальнейшем позволила расширить данные по мониторингу природных сред Минэкологии РС (Я) на территории района с помощью локального мониторинга площадок образовательных учреждений.

Первая инновационная площадка школьного экомониторинга появилась на базе школы № 4 п. Нижний Куранах, там же был создан первый отряд «Зеленых пионеров», На сегодняшний день это детское экологическое движение насчитывает более 300 ребят. Тут же нужно отметить и наших маленьких помощников «эколят», их порядка 150 воспитанников.

Ну и конечно, основная задача работы в АКГЭН – осуществление государственного экологического надзора, большой объем контрольно-надзорных мероприятий. Так, по результатам проведенной в 2016 году внеплановой проверки по фактам трех ущербов, нанесенных окружающей среде, в счет возмещения вреда было взыскано свыше 12 млн рублей. Эта сумма поступила в бюджет Алданского района.

– Каков был Ваш путь к профессии эколога?

– Я родилась и выросла в Алдане. С золотой медалью окончила школу № 1 г. Алдана, будучи еще ученицей 11-го класса, поступила в МГУ им. М. В. Ломоносова. Высшее учебное заведение окончила с красным дипломом по специальности «аналитическая химия». С детства люблю животных, свой родной край – Южную Якутию, мне очень дороги родные места.

Поработать химиком мне не удалось, жизнь прочно связала меня с экологией. Переход в сферу охраны природы я восприняла с особым энтузиазмом. Богатый опыт приобрела в старательской артели «Прогресс».

Моим наставником в артели был главный инженер Владимир Иванович Горюнов, изумительной души человек, который частенько говорил: «Замучила ты, Светлана, своими требованиями, тебе в охрану природы нужно идти!» Вот так и случилось. В Алданском комитете ГЭН работаю с 2012 года.

Безумно люблю свою профессию, наш коллектив, мы все как одна большая семья, как единое целое, связаны единым делом охраны нашей уникальной природы. «Эколог – это не просто профессия, это состояние души!» Дома все с пониманием относятся к моей работе. Старшая дочь учится на юридическом в г. Новосибирске, а младшая, ей 2,5 года, требует к себе внимания, я очень стараюсь ей его уделять.

Я и сейчас учусь, являюсь студенткой 4-го курса Сибирского университета потребительской кооперации, что в г. Новосибирске. В феврале 2020 года мне предстоит защита дипломной работы по специальности «юриспруденция», ведь без юридических знаний в нашей работе просто не обойтись.

– Если профессиия эколога – это призвание, то, наверное, есть убежденность и в том, каким должен быть инспектор экологического надзора?

– Конечно! Необходимо иметь терпение, трудолюбие и высокий профессионализм, обладать высокой компетентностью не только в области экологии, но и в юриспруденции. Кроме того, он должен быть еще и немного психологом, уметь объяснять. Успех инспектора в том, чтобы природопользователь, нарушивший требования законодательства, не только искренне признал свою ошибку, но и быстро постарался все исправить.

Люблю видеть результат своей работы. Главный жизненный принцип: «Какая бы ситуация не сложилась, нужно всегда оставаться человеком».

– Часто наблюдаю на различного рода совещаниях и встречах: на работе Вы весьма принципиальная и жесткая. А в обычной жизни?

– Да и дома, пожалуй, такая же. А что делать? Наверное, жизнь заставляет быть такой. Я ею не избалована, поэтому и трудоголик, всего добиваюсь сама.

По натуре я неисправимый оптимист, а еще у меня очень развито чувство гиперответственности за тех, кто со мной рядом. Это мама, мои дочери, сестра в Новосибирске, друзья и коллеги. Сильно мешает, как я говорю, «синдром отличницы», так как привыкла разбираться во всем до конца, несмотря на то, что мне это порой выходит боком. Обостренное чувство справедливости и ответственности не дает мне спокойно жить.

Я выросла в очень хорошей семье: отец – пилот, мама по образованию бухгалтер. Папа, увы, очень рано умер. У мамы сейчас свой бизнес. Мама – это моя очень мощная поддержка во всем, она сильный человек, не сломается даже в самых трудных ситуациях. Я могу сникнуть, а она – «железная леди», все невзгоды переносит стойко. Вообще, не могу жить с кем-то во вражде, в обиде. Когда бывает мне так некомфортно, я готова сама извиниться. Мне кажется, любые конфликты должны быть разрешены, иначе так жить трудно.

– А к чему лежит душа на досуге?

– Очень люблю музыку, в основном классическую. Я окончила нашу музыкальную школу по классу фортепиано, тоже с отличием. Хорошо, что сейчас в интернете можно найти и послушать все, что душе угодно. Еще люблю петь, наверное, это увлечение из детства. Я была в составе клуба «Алые паруса», которым руководила Ирина Ивановна Щербинина, мы были одними из первых ее воспитанников.

Подготовила к печати

Ирина Виноградова.

Фото из личного архива

С. Дмитриевой.